Šostar: Cijena od 700 kuna po testu jedva pokrije sve troškove tako da nitko tu ne zarađuje

Predsjednik zagrebačkog Zavoda za javno zdravstvo objasnio je kako je moguće da je cijena testa bila 1500 kuna, a danas je 700 kuna. Pitali smo ako danas nema zarade, tko je do zarađivao kada je bila cijena 1500 kn?

<p><strong>Zvonimir Šostar</strong>, šef Nastavnog zavoda za javno zdravstvo jutros je na Hrvatskome radiju, između ostalog odgovorio na pitanje građana kako je moguće da cijena testiranja sada košta oko 700 kuna, a prije je u Hrvatskoj bila 1500 kuna. Objasnio je kako nadležna tijela formiraju cijenu te zaključio: " Tih 700 kuna jedva pokrivaju sve troškove tako da tu nema nikakve zarade."</p><p>Tko je onda do smanjena cijene na testovima za koronu zarađivao i koliko je zaradio pitali smo Šostara.</p><p><br/> - Nitko nije zarađivao. Taj novac je ostajao Zavodima. No tada smo puno manje testirali, a taj hladni pogon nas je više stajao nego sada kada više testiramo. Dakle kada smo manje testirali troškovi za sve što je potrebno pri testiranju iznosili su oko 1000 kuna. Sada smo izračunali da nam trošak za jedna test košta 740 kuna, a cijena za građane testa je 700 kuna – pojasnio nam je Šostar.</p><p>Pitali smo i što sve ta cijena od 740 kuna uključuje pa kaže: "Rad epidemiologa i mikrobiologa kao i njihov prekovremeni rad, izolaciju ribonukleinske kiseline...uglavnom sve smo uračunali osim amortizacije aparata. S time bi bilo i više."</p><p><br/> Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak sredinom srpnja je javnosti otkrio koliko je Hrvatska do kraja lipnja potrošila na testiranja.</p><p>- Izdvojeno je 75 milijuna kuna za sve testove u Hrvatskoj – rekao je Capak. </p>