Glavni epidemiolog HZJZ-a Bernard Kaić rekao je za Hrvatski radio da im svakog dana dolaze zahtjevi raznih skupina da oni postanu sljedeća prioritetna grupa za cijepljenje, ali da oni mogu doći na red tek kad se procijepe stariji i oni s kroničnim bolestima, dok će redoslijed utvrditi politika.

- Od travnja će dolaziti veće količine cjepiva nego do sada, ali opet se neće moći sve odjednom procijepiti. Morat će se dogovoriti u Vladi, svatko će morati zastupati svoj resor i donijeti odluku koga će se prvoga, a koga drugog i trećeg cijepiti. To više nije medicinsko pitanje trebaju li prednost imati policajci, učitelji ili novinari to je ekonomsko i političko pitanje - rekao je.

Na pitanje oko masovnog cijepljenja na Velesajmu u Zagrebu, šef Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Zvonimir Šostar rekao je da je sve spremno, samo da im stigne dovoljno cjepiva.

- Pripremamo jedan veliki paviljon od 7 tisuća četvornih metara površine za treću fazu. Kada će doći ne znam, ali mi ćemo od 1. travnja biti spremni odmah se preseliti i krenuti s masovnim cijepljenjem. Procjenjujemo da bi na takvom jednom mjestu mogli dnevno procijepiti između 6 i 7 tisuća ljudi, možda čak i do deset ako to bude potrebno. Pitanje koliko i kad ćemo dobiti cjepiva - kaže.