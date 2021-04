Jučer smo cijepili 4679, danas ćemo oko 4300-4400 ljudi. Cijeli program ide izvrsno, planiramo ga brzo proširiti, kako na Velesajmu, tako i na grad Zagreb. Sutra imamo koordinaciju s ravnateljima domova zdravlja i koordinatorima po domovima. Cilj je u sljedećih 10 dana pregrupirati se i organizirati kako bismo u Zagrebu dnevno mogli cijepiti 10 tisuća ljudi, rekao je Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar za Dnevnik HRT-a.

Sutra će na Velesajmu cijepljenje trajati od 8 do 13 sati i cijepit će se Pfizerovim cjepivom. Od ponedjeljka, 26. travnja, cijepljenje će se provoditi od 13 do 19:30. Idućih dana cijepit će se dvokratno.

- U ponedjeljak i utorak građani će se cijepiti AstraZenecom. Očekujem jako dobar odaziv - rekao je Šostar.

Na pitanje jesu li spremni na scenarij u kojem će ostati viška AstraZenece, Šostar odgovara:

- Idući tjedan bismo trebali, u ponedjeljak, dobiti 18.000 doza Pfizera. U utorak, srijedu bismo trebali dobiti još AstraZenece. Trebamo dobiti 3500 doza Moderne i 1350 doza Johnson&Johnsonova cjepiva, to bi trebalo biti dovoljno da pokrijemo one dane do kraja tjedna.

I cijepljenja radnika po tvrtakama također će se provoditi na Velesajmu.

- Nemamo kapacitete da hodamo po tvrtkama. Transport cjepiva koje sadržava RNK je iznimno osjetljiv. Inzistirat ćemo da cijepljenje bude na Velesajmu, rekao je Šostar.