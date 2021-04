Cijepljenje turističkih djelatnika počinje sutra i to najprije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, najavila je ministrica turizma Nikolina Brnjac.

- Vrlo nam je važno da je to upravo Dubrovnik s obzirom na samu situaciju protekle godine koja je bila na krajnjem jugu. Ovim šaljemo poruku same sigurnosti i Grada Dubrovnika, a i to se nadovezuje na interes kako United Airlinesa, British Airlinesa i drugih zračnih kompanija - rekla je dodavši kako je plan cijepljenja napravljen u suradnji s županijskim zavodima za javno zdravstvo.

- Sutra će se cijepiti 400-tinjak turističkih djelatnika i onda će se nastaviti dalje. Sljedeći tjedan kreće Istarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska... krećemo paralelno sa svim županijama - dodala je.

Istaknula je kako je krenula i kontrola na terenu u sklopu kampanje "Stay safe in Croatia."

- Obilazi se teren, tako će biti tijekom cijelog ljeta, za sada imamo sve pod kontrolom i nisu zabilježeni nikakvi problemi - poručila je Brnjac.

Govoreći o testiranju turista, istaknula je kako je Ministarstvo na svojim stavkama osiguralo 20 milijuna za to.

- To će se preusmjeriti na Ministarstvo gospodarstva, odnosno na Robne zalihe. Oni dogovaraju natječaje i sigurno će se naručivati testovi, ne samo za turiste već i za naše sugrađane. Dogovorit će se konačna cijena, ali ona će biti stvarno simbolična - rekla je dodavši kako je važno da se na županijskim razinama osigura dovoljan broj ljudi koji će testiranja i provoditi.

- HZJZ će vršiti edukaciju po terenu, a važno je osigurati testiranja i subotom i nedjeljom - poručila je.

Upitana za povećanje boravišne pristojbe u Dubrovniku u ovo krizno vrijeme, istaknula je kako je to bio njihov prijedlog još prije korone.

- Mi smo to očitovanje poslali, ne samo za Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju, nego na sve županije i regionalne turističke zajednice. S obzirom na ovu situaciju koja još uvijek traje da se očituju da li im je potrebno snižavanje, s obzirom da oni sami donose te odluke. I svi su se očitovali, a temeljem toga će se ići prema njihovim prijedlozima. Kako su definirali, tako će definirati i sada kolika će biti pristojba - rekla je.

Ministrica smatra da bi u ovoj situaciji svakako trebali sniziti boravišnu pristojbu.

- Ja predlažem da snize s obzirom na ovu situaciju, ali i s obzirom da je samo Ministarstvo donijelo za snižavanje turističke pristojbe, kao i prošle godine na 50 posto, a isto tako i turističku članarinu. Razgovarali smo i sa sektorom nautike i spustili i paušal za nautičare za 20 posto prema njihovom prijedlogu - rekla je dodavši kako Ministarstvo ne može na to utjecati.

- Oni imaju svoje vijeće, skupštine i oni definiraju putem njihovih odluka zajednički kakva će biti razina i ona je različita po županijama - istaknula je.

Na pitanje o povremenom prijevozu putnika i kako će pomoći njima, Brnjac je istaknula kako su tu i turističke agencije, ne samo povremeni prijevoz.

- Mi smo razgovarali s njima i svakako se nadamo da će se naći neko rješenje da se pomogne jer znamo da nisu u dobroj situaciji. A i radi priprema za sezonu, kao i za daljnji nastavak njihova poslovanja to je važno - poručila je.