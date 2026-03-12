Spajanje za Uskrs: Evo kako možete s četiri dana godišnjeg dobiti čak devet dana odmora

Hrvati su odavno poznati spajači. Svaki produženi vikend, neradni dan usred tjedna zna se iskoristiti za pokoji dan dužeg odmora. I, nema tu ništa loše, jer uslijed svakodnevnog stresa, treba iskoristiti svaku priliku.

Spajačima se tako prva velika prilika pruža već za Uskrs, 5. travnja. Oni koji će pomno isplanirati i u konačnici iskoristiti dane godišnjeg u komadu bi mogli biti slobodno devet dana. Nije to tajna formula, već samo jednostavna matematika.

Subota prije Uskrsa, kao i sam blagdan su neradni. Zatim slijedi Uskrsni ponedjeljak koji u kombinaciji s četiri dana godišnjeg do kraja radnog tjedna kroji 7 neradnih dana. Pridodate li tome i vikend koji slijedi odmah nakon, to je u konačnom zbroju devet neradnih dana.

A što nas čeka u ostatku godine? Neki majstor napravio je web stranicu Lak nerad na kojoj svaku godinu označava s ocjenom prazničke učinkovitosti.

Foto: laknerad.com

Stvar je jednostavna, nabrojano je kad su koji praznici, padaju li na vikend i što se sve može spojiti.