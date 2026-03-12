Obavijesti

News

Komentari 2
SPAJAČI, JESTE LI SPREMNI?

Spajanje za Uskrs: Evo kako možete s četiri dana godišnjeg dobiti čak devet dana odmora

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Spajanje za Uskrs: Evo kako možete s četiri dana godišnjeg dobiti čak devet dana odmora
Foto: Canva

A što nas čeka u ostatku godine? Neki majstor napravio je web stranicu Lak nerad na kojoj svaku godinu označava s ocjenom prazničke učinkovitosti...

Hrvati su odavno poznati spajači. Svaki produženi vikend, neradni dan usred tjedna zna se iskoristiti za pokoji dan dužeg odmora. I, nema tu ništa loše, jer uslijed svakodnevnog stresa, treba iskoristiti svaku priliku.

Spajačima se tako prva velika prilika pruža već za Uskrs, 5. travnja. Oni koji će pomno isplanirati i u konačnici iskoristiti dane godišnjeg u komadu bi mogli biti slobodno devet dana. Nije to tajna formula, već samo jednostavna matematika.

RADI LI ITKO? Spajačice i spajači, je li 2026. vaša? Pogledajte koji se sve neradni dani mogu spojiti!
Spajačice i spajači, je li 2026. vaša? Pogledajte koji se sve neradni dani mogu spojiti!

Subota prije Uskrsa, kao i sam blagdan su neradni. Zatim slijedi Uskrsni ponedjeljak koji u kombinaciji s četiri dana godišnjeg do kraja radnog tjedna kroji 7 neradnih dana. Pridodate li tome i vikend koji slijedi odmah nakon, to je u konačnom zbroju devet neradnih dana. 

A što nas čeka u ostatku godine? Neki majstor napravio je web stranicu Lak nerad na kojoj svaku godinu označava s ocjenom prazničke učinkovitosti.

Foto: laknerad.com

Stvar je jednostavna, nabrojano je kad su koji praznici, padaju li na vikend i što se sve može spojiti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'
IZ MINUTE U MINUTU

Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da pokreće „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka sukoba
Stiže velika promjena, posvuda kiša. Evo što nas čeka za vikend
KRAJ UŽIVANJU NA SUNCU

Stiže velika promjena, posvuda kiša. Evo što nas čeka za vikend

Mjestimice se očekuje kiša ili pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. U prvom dijelu dana oborina će biti češća na Jadranu
Odgađa se rušenje Vjesnika!
NOVI PROBLEMI

Odgađa se rušenje Vjesnika!

Tvrtka EURCO počela je s pripremama za uklanjanje zgrade, ali naišli su na problem zvan azbest. Rok za završetak radova je 19. svibnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026