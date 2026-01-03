Spajačice i spajači, je li 2026. vaša? Pogledajte koji se sve neradni dani mogu spojiti!

Kad se na kalendaru pojavi blagdan, većina ljudi vidi priliku za odmor. Spajači i spajačice vide - umjetnost. Oni ne uzimaju slobodne dane. Oni ih kombiniraju i povezuju... Jedan dan tu, jedan tamo - i hop! Od običnog četvrtka nastane mini godišnji, a od "samo jednog slobodnog dana" epski bijeg od realnosti.

Ako još niste čuli, neki majstor napravio je web stranicu Lak nerad na kojoj svaku godinu označava s ocjenom prazničke učinkovitosti. Stvar je jednostavna, nabrojano je kad su koji praznici, padaju li na vikend i što se sve može spojiti.

Godina 2026. ima F razred praznične učinkovitosti i potencijalno 13 neradnih dana. Pravih neradnih dana je 9, a 'izgubljenih' blagdana (to su oni koji padaju na dane vikenda, ne računajući Uskrs) je četiri. Prilike za spajanjem s vikendom su tri.

Foto: laknerad.com