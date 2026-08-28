Obavijesti

News

Komentari 0
PROBLEM

Španjolska traži pomoć EU-a u obradi migranata u Ceuti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Španjolska traži pomoć EU-a u obradi migranata u Ceuti
Foto: Violeta Santos Moura
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Španjolska se suočava s krizom u Ceuti, gdje je zatražila pomoć EU-a zbog velikog broja migranata koji su prešli granicu iz Maroka, što je rezultiralo napetostima i prosvjedima lokalnog stanovništva

Španjolska je u petak zatražila pomoć od Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) u obradi migranata u sjevernoafričkoj enklavi Ceuti, gotovo mjesec dana nakon što su deseci tisuća ljudi pohrlili preko granice iz Maroka.

Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska poslao je zahtjev Beate Gminder, glavnoj direktorici Europske komisije za migracije i unutarnje poslove, za pomoć Frontexa, agencije Europske unije, u provjeri migranata koji se ilegalno nalaze u enklavi.

Vlasti kažu da je u Ceuti ostalo između 5000 i 8000 ljudi nakon što je 30. srpnja najmanje 72.000 ljudi prešlo iz Maroka u navali u kojoj su poginula 82 migranta na španjolskoj strani granice, dok je Maroko potvrdio još 14 smrtnih slučajeva.

IZVJEŠTAVAO O RATU Poznati španjolski književnik o zločincu Mladiću: 'Umro je taj veliki k... sin, mesar iz Bosne'
Poznati španjolski književnik o zločincu Mladiću: 'Umro je taj veliki k... sin, mesar iz Bosne'

Španjolska je također zatražila još deset službenika Frontexa za pomoć u provjeri migranata.

Marlaskin zahtjev dolazi usred rastućih napetosti u Ceuti nakon niza prosvjeda stanovnika koji zahtijevaju odlazak migranata.

Šatori koje koriste migranti na plaži Trampolin, gdje mnogi od njih kampiraju, napadnuti su i zapaljeni.

U četvrtak je uhićeno 12 migranata nakon kamenovanja vojnog vozila, pri čemu su ozlijeđeni jedan vojnik i četiri migranta. Iz Ceute je protjerano 11 osoba, izvijestio je u petak list El Pais, pozivajući se na izvore s glavnog gradskog suda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Luka (38) došao na hitnu u Čakovcu. Pregledali su ga i poslali u čekaonicu. Umro je
DRAMA U BOLNICI

Luka (38) došao na hitnu u Čakovcu. Pregledali su ga i poslali u čekaonicu. Umro je

Moj sin Luka imao je bolove u prsima i tlak 200, da sam ja liječnik ozbiljno bi ga shvatio, kaže njegov utučeni otac Stjepan.
Uzeli su Krim u dva tjedna, sada ih očekuju na Baltiku. Hoće li se vratiti Putinovi 'mali zeleni'?
ISTOČNO KRILO NATO-A

Uzeli su Krim u dva tjedna, sada ih očekuju na Baltiku. Hoće li se vratiti Putinovi 'mali zeleni'?

Posljednjih mjeseci na Telegramu su se pojavili računi koji pozivaju na stvaranje „Narvske Narodne Republike“ – neovisne tvorevine namijenjene ruskoj manjini u Estoniji
FOTO Mladić je umro u 'Hiltonu Haaga': 'Nije robijao u pravom zatvoru, bio je privilegiran'
OSTAO ĐUBRE DO KRAJA

FOTO Mladić je umro u 'Hiltonu Haaga': 'Nije robijao u pravom zatvoru, bio je privilegiran'

Balkanski krvnik Ratko Mladić (84), koji je umro u Haagu, od uhićenja 2011. nalazio se u pritvoru u Scheveningenu. Za razliku od drugih osuđenih ratnih zločinaca poput Milana Martića ili Biljane Plavšić, koji su kazne služili u pravim zatvorima u drugim europskim zemljama, Mladić je ostao u privilegiranom položaju i ni s presudom za ratne zločine nije napustio relativno udoban haaški pritvor. Zbog zdravstvenog stanja tražio je puštanje u Srbiju, ali to mu nije pošlo za rukom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026