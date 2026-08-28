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IZVJEŠTAVAO O RATU

Poznati španjolski književnik o zločincu Mladiću: 'Umro je taj veliki k... sin, mesar iz Bosne'

Piše HINA,
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Poznati španjolski književnik o zločincu Mladiću: 'Umro je taj veliki k... sin, mesar iz Bosne'
Foto: X/Profimedia
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Perez-Reverte je izvještavao iz opkoljenih Vukovara i Sarajeva

Španjolski književnik Arturo Perez-Reverte, koji je od 1991. do 1994. izvještavao za španjolsku javnu televiziju TVE iz ratom pogođenih Hrvatske i BiH, žestoko je reagirao na vijest o smrti Ratka Mladića nazvavši ga "mesarom iz Bosne koji je prouzročio toliko boli".

"Umro je taj veliki k...sin, mesar iz Bosne, koji je prouzročio toliko boli. Crvi će izlaziti iz njegovog lijesa kako bi povratili", napisao je 74-godišnji Perez-Reverte na X-u. Ondje je objavio i fotografiju zapovjednika bosanskih Srba koji je bio osuđen na doživotni zatvor u Haagu zbog ratnih zločina.

Perez-Reverte je izvještavao iz opkoljenih Vukovara i Sarajeva, a na X-u ima 2,5 milijuna pratitelja. U Španjolskom je poznat po britkom jeziku i raspravama na društvenim mrežama. Bio je više od 20 godina ratni reporter iz različitih dijelova svijeta.

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U jesen 1991. obratio se španjolskoj javnosti: "Rat u Hrvatskoj je apsurdan i okrutan kao bilo koji drugi rat, ali s jednom razlikom. Događa se u Europi, na manje od 3 sata avionom od Madrida ili Pariza".

Posljednja novinarska reportaža bila mu je 1994. Božićna i Novogodišnja noć u Mostaru sa španjolskim UN-ovim „plavim kacigama“. Poslije toga se vratio u Madrid i napustio novinarstvo.

U Španjolskoj je zatim žestoko kritizirao Europsku zajednicu i tadašnjeg španjolskog ministra vanjskih poslova Javiera Solanu, tadašnjeg visokog predstavnika za vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a. Javno ih je optužio da nisu intervenirali i spriječili ratne zločine u Hrvatskoj i BiH.

"Odigrali su sramotnu ulogu. Europska zajednica se i danas mora sramiti zbog svoje uloge. Bili smo u Sarajevu ili Hrvatskoj pa ugledali Solanu kako se smije i razgovara s Mladićem, Karadžićem...Novinari se nisu mogli načuditi, bili smo zgroženi", rekao je u jednom intervjuu 2020. godine.

"Europa je igrala prljavo, svatko sukladno svojim interesima, a cijenu su platili stanovnici koji su živjeli ondje", rekao je. Napomenuo je i da bez novinara koji su izvještavali odande, riskirajući živote, svijet nikada ne bi saznao što se dogodilo.

Nakon novinarske karijere posvetio se pisanju romana, među kojima su "Slika flamanskog majstora" (1997.), "Klub Dumas ili Richelieuova sjena" (1999.) i "Kraljica juga" (2007.) Prije tri mjeseca je u Španjolskoj objavio najnoviju knjigu "Specijalni izvjestitelj" (Enviado especial) sastavljenu od ratnih reportaža, uključujući iskustva iz bivše Jugoslavije, Bliskog istoka i drugih ratišta.

Od 2013. je član Real Academia Española (RAE), odnosno Kraljevske španjolske akademije, institucija za proučavanje i normiranje španjolskog jezika.

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