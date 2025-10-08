Obavijesti

U ZAGREBU

Spar gradi novu centralnu zgradu: 'To će biti mjesto za razvoj novih inovacija...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
17
Zagreb: Polaganje kamena temeljca za izgradnju nove upravne zgrade SPAR Hrvatska | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Tu će biti smještena cijela administracija, svi odijeli i naša Uprava. Nova centrala će nam omogućiti učinkovitiji rad, brži protok informacija i osigurat će zaposlenicima moderno, radno okruženje, rekli su iz Spara

Zajedno gradimo budućnost Spara, rekao je Damir Županić, direktor posebnih projekata Spar Hrvatska prilikom polaganja kamena temeljca za izgradnju nove uprave zgrade Spar Hrvatska u Zagrebu. Nova upravna zgrada bit će izgrađena prema najvišim standardima održivosti. Projekt su osmislile mlade hrvatske arhitektice iz studija Materija iz Zagreba.

- Danas radimo jedan novi, važan korak u našoj povijesti. Gradimo vlastitu centralu, jednu četverokatnicu s podzemnom garažom ukupne površine od više od 14.000 kvadrata s više od 400 radnih mjesta. Tu će biti smještena cijela administracija, svi odijeli i naša Uprava. To će biti mjesto za razvoj novih inovacija. Nova centrala će nam omogućiti učinkovitiji rad, brži protok informacija i osigurat će zaposlenicima moderno, radno okruženje - rekao je Županić. 

Dodao je i kako je ponosan što se u ovom projektu može osloniti na iskustvo i znanje. Također, istaknuo je i kako je panirani završetak radova u proljeće 2027. godine. Goran Vukelić, član Uprave Spar Hrvatska rekao je kako Spar zapošljava više od 5000 ljudi, od kojih su više od 2000 građani Zagreba.

Zagreb: Polaganje kamena temeljca za izgradnju nove upravne zgrade SPAR Hrvatska | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- U proteklih 20 godina Spar Hrvatska je investirao preko 800 milijuna eura u razvoj poslovanja. Otvaranje trgovina, poboljšavanje logističkih kapaciteta i razvoj lokalne infrastrukture. U 2024. godini smo završili veliki investiciju, gradnju logističkog centra kraj Zagreba, investicija koja je vrjednija od 110 milijuna eura. Sada, godinu dana nakon toga nastavljamo s kapitalnim investicijama, početka gradnje centrale Spara Hrvatska - rekao je Vukelić. 

Irena Weber, glavna direktorica HUP-a kaže kako je Spar Hrvatska dugogodišnji član Hrvatske udruge poslodavaca, kako je istaknula iznimno su aktivni s velikom kompetencijom cijelog tima. 

- Sa Sparom Hrvatska radimo na poboljšanju poslovnog okruženja u našoj zemlji. Ova zgrada, ova investicija je i ulaganje u ljude je i to je ono što Spar Hrvatska dobro radi. Mi smo svi poslodavci fokusirani na stvaranje boljeg poslovnog okruženja. Uslijed nedostatka radne snage nama je cilj zadržavanje radne snage na tržištu Hrvatske, poboljšanje uvjeta materijalnih i svih ostalih u Hrvatskoj. Veseli me vidjeti da se Spar Hrvatska odlučio na domaće znanje i izabrao domaće partnere za izgradnju ove zgrade, to dodatno doprinosi osnaživanju i rastu hrvatskog gospodarstva u cjelini - rekla je Weber. 

