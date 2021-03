Divovski, 400 metara dugačak brod Ever given, tajvanske kompanije Evergreen, i dalje je nasukan u Sueskom kanalu i blokira najbrži pomorski pravac od Crvenog do Sredozemnog mora.

Brod i dalje neuspješno pokušava odsukati nekoliko tegljača, a istodobno ga s obale velikim bagerima pokušavaju doslovno otkopati s dna. Ali ne ide. Tako je propao i najnoviji pokušaj odsukavanja, izvijestila je kompanija Bernhard Schulte Shipmanagement. Nadaju se Egipćani da bi mogla pomoći plima koja dolazi za vikend, no veliko je pitanje hoće li to biti dovoljno da se brod podigne. U pomoć će u nedjelju stići još dva tegljača koji će pokušati odsukati brod.

Ispuštene su i balastne vode iz broda, koje inače služe za stabilnost plovila. Uzalud, jer Ever Given se sa svojih više od 200.000 tona težine plus teret zario u pješčano dno i ne mrda. Inženjeri se nadaju da bi dolazak plime mogao pomoći, ali ako ni tad ne uspiju odsukati brod, preostat će im jedino skidanje njegova tereta, kontejnera. Ako do toga dođe, bit će to izuzetno zahtjevna operacija jer je brod do vrha pun kontejnera, a uz to se nije nasukao paralelno s obalom nego poprijeko, pa je pitanje kakve će dizalice biti sposobne uklanjati kontejnere s njega. Ever Given je, uz to, jedan od najvećih kontejnerskih brodova na svijetu, dug kao četiri nogometna terena, 400 m, i širok 59 metara.

Prema prvim izvještajima, brod se nasukao nakon jakih naleta vjetra iako mnogi stručnjaci pretpostavljaju da samo vjetar ne bi mogao prouzročiti takve posljedice, te da je brod iz nekog razloga ostao bez pogona, zbog kvara na motoru, kormilu ili zbog nestanka električne energije. Nakon što se nasukao, u Sueskom kanalu je iz oba pravca “zapelo” oko 180 brodova. Oni koji su bili iza Ever Givena vratili su se u Port Suez kako bi oslobodili kanal, a svi čekaju kako će se situacija s odsukavanjem odvijati. Ako se za dan-dva Ever Given ne odsuče, većina brodova morat će okolnim putem oko cijele Afrike kako bi dostavili svoj teret. To će putovanje produljiti za sedam do devet dana, a vlasnici nekih kompanija već su najavili i mogućnost prebacivanja nekih tereta zrakoplovima. Put oko Afrike duži je oko 6000 milja i troškovi goriva za tu plovidbu procjenjuju se na stotine tisuća dolara, ovisno o vrsti broda.

Bit će problema čak i ako se Ever Given brzo odsuče. Naime, tad će doći do ogromnih gužvi u europskim lukama u koje će istodobno uplovljavati mnogo brodova, pa će također kasniti dostava nekih tereta na odredišta, ali i povratak drugih tereta u Aziju. U svakom slučaju, štete su već sad ogromne, a rješenje problema se ne nazire.

Trošak blokade 9 milijardi dolara na dan

Poznati pomorski časopis Lloyd’s List procjenjuje da će zatvaranje Sueskoga kanala spriječiti da svaki dan plovnim putem prođe robe u vrijednosti od oko 9 milijardi dolara. Sueskim kanalom svake godine odvija se 12 posto svjetske trgovine i brodu treba od 13 do 15 sati za prolazak. Primjerice, prošle je godine kanalom prošlo 19.000 brodova, koji su prevezli više od milijardu tona tereta, a najviše se prevozi nafte i prirodnog plina. Slučaj sličan ovome dogodio se 2004. godine, tad je ruski tanker blokirao promet na tri dana. Prije samo šest godina Sueski kanal su proširili i produbili, a cijela operacija stajala je osam milijardi dolara. Zbog plima će, kažu, nivo mora porasti oko 18 inča, odnosno oko 45 centimetara. Hoće li to biti dovoljno?