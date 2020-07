Spašavanje iz poplave: Auto je bio pun vode, nisam mogao van

Kad se Mercedes, kojim je zapeo na raskrižju Strojarske i Branimirove u Zagrebu napunio vodom više nije mogao otvoriti vrata i izaći. Morao je čekati dok ne opadne razina vode.

<p>Skretao sam iz Branimirove na Strojarsku i odmah sam upao u vodu. Nisam mogao znati da je toliko duboka. Izgledalo je kao lokva i mislio sam da ću moći proći, ispričao nam je to vozač Mercedesa koji u petak uvečer zapeo u potopljenom podvožnjaku u Zagrebu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Izvlačenje iz auta</strong></p><p>Požalio se kako mu nitko od hitnih službi nije želio pomoći. Mahao im je, ali nitko nije reagirao.</p><p>- Voda je polako ulazila u auto, ja sam vikao policajcima da im kažem, ali oni nisu ni izašli iz auta. Kroz 15 minuta je došla do vrata. Prije toga sam plutao i auto se okretao. Vatrogasci mi nisu željeli vezati automobil sajlom - požalio se vozač.</p><p>Kad se Mercedes napunio vodom više nije mogao otvoriti vrata i izaći. Morao je čekati dok ne opadne razina vode.</p><p>- Čekao sam dok se voda nije spustila ispod struka. Onda sam izašao - rekao je kratko vozač. Potvrdio je da mu je automobil na kraju izvukla vučna služba oko 1 sat.</p><p>Uspjeli smo doći i do jednog vozača koji je u noći na subotu zapeo na Miramarskoj.</p><p>- Auto mi se samo ugasio. Mislio sam da će se upaliti i da odem nazad, ali voda je već ispunila kabinu. Uhvatio me strah, a vrata se nisu otvarala. Nasreću u zadnji tren sam sav mokar uspio izaći, ne znam što bi bilo da nije tako - u dahu nam je ispričao mladić koji je autom zapeo u podvožnjaku na Miramarskoj.</p>