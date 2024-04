Suradnik o Mataniću: 'Žrtvi smo ponudili pomoć. Tužno je što nemaju povjerenja u sustav'

Nakon što je u petak, svega nekoliko minuta prije objave teksta u Večernjem listu o seksualnom uznemiravanju kolegica mlađih glumica, modela na reklamama i ostalih, Dalibor Matanić javno priznao svoja nedjela, na društvenim mrežama gotovo svi iz javnog svijeta su dali svoje mišljenje. Najnoviji 'smjer kretanja' je da su žrtve sve shvatile preozbiljno, da se moli medije da ne kontaktiraju žrtve ili čak da je 'Dado' to radio zbog droge i alkohola. Neki se pitaju i što je to uopće radio.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa... 01:27 [TOP 3 VIJESTI DANA] Žele spasiti Matanića: Žrtvama se govori da šute i da ne razgovaraju s novinarima | Video: 24sata/Video

24 sata od petka istražuje slučaj Dalibora Matanića, razgovarali smo s povelikim brojem njegovih suradnika, koji svi žele ostati anonimni. Samoinicijativno su nam se javile i tri žrtve kojima smo osigurali anonimnost, obećali da nećemo objaviti sadržaj poruka niti išta što bi ih moglo otkriti. Međutim, kad je došlo vrijeme pisanja ovog teksta, sve žrtve, kao i veliki broj njegovih suradnika, su odustali. Ne možemo ih kriviti kad je trenutna klima takva da im se govori da šute ili da su sve preozbiljno shvatile. No kada su u pitaju kaznena djela, koje po iskazima traju bar desetljeće, dužnost medija je o tome pisati. Spolno uznemiravanje je zakonom definirano kao svako verbalno, neverbalno i fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Prema Kaznenom zakonu, tko spolno uznemirava ili grubo uznemiri drugu osobu kojoj je nadređen ili koja se prema njemu nalazi u odnosu zavisnosti, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. Poštovat ćemo želje žrtava i nećemo pisati pojedina iskustva koja su nam ispričana. No njegov način 'rada' možemo secirati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Zašto žrtve šute?

Krenimo prvo s time tko je Dalibor Matanić (49). Osim što je redatelj s nagradom iz Cannesa, bio je umjetnički savjetnik HAVC-a, tijela koje odlučuje koji filmaši će dobiti koliko novca za koji projekt, odnosno savjetovao je koji njegovi kolege trebaju dobiti novac za svoj posao. Držao je masterclassove na studentskim festivalima, bio u žiriju koji je odlučivao o dodjeli sredstava mladim filmašima iz Europske unije. Dalibor Matanić je desetljećima bio blizu novca koji su se dodjeljivali njegovim kolegama, stvorio je veliku mrežu suradnika koji su mahom postajali zvijezde filmskog svijeta, veličina njegovog utjecaja je nezanemariva.

Taj Dalibor Matanić, iz te pozicije, javljao se mladim djevojkama koje su u njegovoj profesiji, koje je upoznao na setovima, tulumima i nebrojenim kampanjama koje je snimio. Javio bi im se preko neke društvene mreže i zamolio da se komunikacije preseli na Viber koji ima tajne razgovore. Smislio bi izliku da im mora reći neku poslovnu tajnu. Tajni razgovori uključuju nestajuće poruke i javljanje pošiljatelju poruke ako druga strana napravi snimku zaslona, odnosno zabilježi dokaz. Tu bi krenuo slati poruke seksualnog sadržaja, pozivao ih na druženje, a potom bi napomenuo djevojci da joj može pomoći s karijerom i otvoriti neka vrata. Ona koja bi odbila, naišla je na zatvaranje vrata u branši. Dakle, utjecanjem na poslovne angažmane direktno su bile u odnosu zavisnosti. Sve zbog njegovog utjecaja u hrvatskoj kinematografiji. Logično je da to utjera strah u kosti mladim ženama koje tek počinju, pogotovo jer bi, kad bi se nekome požalile, dobile savjet da ignoriraju i da ne govore. I vrlo je logično da kad ih netko savjetuje da ne razgovaraju s novinarima ni anonimno, jer se 'kod nas sve sazna' i da će im to utjecati na karijeru, taj savjet i poslušaju. Čak i kad mediji nude pisanu garanciju zaštite anonimnosti. Miljenik industrije se tako izvlačio barem desetljeće, a sad ga pokušavaju izvući njegovi suradnici, čija imena nismo uspjeli saznati. Strah je među žrtvama velik.

I tko zna koliko bi se još izvlačio, da se jedna žrtva nije javila Sanji Sarnavki, ali kako žrtva nije htjela uključiti policiju, Sarnavka je zvala Nebojšu Tarabu.

- Ona je meni pristupila s pratnjom, ja sam zvala Tarabu jer znam da je s njim zadnje radio - rekla je za 24sata.

To je informacija koja do sad nije bila poznata, vjerovalo se da je žrtva prvo prišla Tarabi. On tvrdi da je raskinuo suradnji s Matanićem čim je čuo, međutim na društvenim mrežama se pojavila informacija da mu je za Matanićevo ponašanje rečeno još prije tri godine. Suočili smo ga s tom informacijom.

- Prije tri godine u potpuno drugom kontekstu je meni bilo, ali doslovno rečeno, i to od osobe koja nije iz naše industrije da 'ženske pričaju'. Ja na to mogu samo reći 'Okej, ali tko priča i što pričaju da bih mogao poduzeti nešto'. Ja sam i toj osobi odgovorio da ne radimo istrage, što ne znači da nismo i tu informaciju shvatili ozbiljno, ali koga god smo pitali i kako smo i mogli, rečeno nam je 'Ne, ne, Dado nije dio te priče, Dado ima specifičan humor, ali nije dio toga'. I što da radimo? I njoj sam rekao, ako si imala informaciju, trebala si ići na policiju. Istraga je sad krenula, ali u cijeloj ovoj situaciji smo imali izričit zahtjev žrtve da čuvamo identitet te žrtve i to smo i napravili. Također, mi formalno pravno nismo imali ugovor s Daliborom u tom trenutku. On je bio najavljen kao jedan od redatelja u nadolazećem projektu, ali kako nije bio potpisan ugovor, nismo mogli postupati ni temeljem službene dužnosti. Sve što smo mogli napraviti je otkazati suradnju, kontaktirali smo žrtvu i ponudili pomoć, bili na raspolaganju i njegovoj jadnoj supruzi. Svi pričaju sad sve o svima, nažalost pogotovo u ovoj industriji. Mi smo inače malo off u toj industriji, mi smo u televizijskoj produkciji - govori Taraba.

Kaže da nitko tko je radio na setovima s njima nije nikad ništa prijavio.

- Ja nemam saznanja o drugim žrtvama, ali razumijemo da se radilo o mladim djevojkama, ne nužno samo iz glumačkog miljea. Reklame nisu naš svijet i on je očito dobro pazio. Nismo mi jedini s kojima je radio, s nama je radio dva projekta, sve drugo je radio s Kinoramom. Radio je sa svim vodećim reklamnim kućama, a samo nas se zove. Mi se ne družimo ni privatno, išli smo mu na zadnji rođendan kao poslovni kolege gdje je bilo tristo ljudi. I sama njegova supruga kaže da nije znala i da se čudi što nas prozivaju - govori.

No imali su incidente s njim na setu.

- Moj partner, koji je puno više s njim bio na setu, nekoliko puta ga je tjerao da se ispričava svima zbog baljezgarije koji je rekao jer ima smisao za humor koji zna biti neukusan - objašnjava.

Tvrdi da je reagirao čim je postojala ozbiljna indicija. Međutim, puno govori o tom svijetu i povjerenju u sustav činjenica da je žrtva prišla prvo Sarnavki, a ne policiji.

- Mi nismo radili sa žrtvom, nismo ju ni osobno poznavali. Tužno je što nema povjerenja u sustav, a mi smo htjeli samo reći da ako netko misli da se neće poduzeti mjere jer je netko ugledan i moćan, to nije istina - govori Taraba.

Policija istražuje, ADU otkazao suradnju

Od žrtava smo čuli i da će se o ovome kratko pisati, a da će njegova karijera biti rehabilitirana za pet mjeseci. Međutim, policija je pokrenula provođenje izvida, a za ovo kazneno djelo je predviđena zatvorska kazna.

- Povodom zaprimljenih upita novinara o postupanju Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu u odnosu na više medijskih objava o možebitnom počinjenju kaznenih djela, za koja se progon poduzima po službenoj dužnosti, ili prekršaja muške osobe (1975.), odgovaramo da policija, u koordinaciji s ovim državnim odvjetništvom, provodi izvide. Odluka o daljnjim radnjama bit će donesena po primitku rezultata kriminalističkog istraživanja, priopćilo je Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu - kažu u priopćenju.

Na Akademijski dramske umjetnosti su zatražili da se istraži je li ijedna od #nisamtražila objava ili prijava zbog njega, međutim kažu da do sad nisu zaprimili prijavu na neugodnosti ili uznemiravanja od strane Dalibora Matanića, koji je tamo predavao još prošli semestar. S Akademije za Hinu kažu da je i ta suradnja gotova.

- Akademija dramske umjetnosti najoštrije osuđuje postupke Dalibora Matanića koji su nedavno objavljeni u medijima. Suradnja s Daliborom Matanićem završetkom zimskog semestra je okončana, a u svjetlu uznemiravajućih činjenica neće se obnoviti - odgovorili su iz Dekanata.

Snježana Banović, redovita profesorica na smjeru produkcije ADU, kaže da je ovo sistemski problem.

- On je paradigma, sad je on došao na red pa ćemo ga zaboraviti, pa će doći drugi na red, Ozrena Prohića smo već zaboravili. Prohić sad misli da je siguran, radi u Osijeku najnormalnije. Čovjek je siguran u sebe i sve one koji ga zovu 'naš Ozren'. To su ti ljudi, to je taj sustav, oni koje zlostavljače zovu 'naš'. Ima poštenih ljudi, ta struka cijela i kao naša Akademija ispadaju legla zločina. Jer to je zločin. I neka me tuže. Oni su svi osjetljivi pritom kad im kažete da su zločinci. Što ja mogu kad nisam predstavnik pravosuđa niti se razumijem u poziciju pravosuđa? Ti ljudi osim toga imaju i vremena. Često su povlašteni, oni često imaju izvore primanja koji se podrazumijevaju, imaju sve instrumente moći u svojim rukama. Nije novac najvažniji, najvažnije je vrijeme. Ovaj Dado Matanić, mislim da nije pisao to svoje kajanje, ali za to treba vremena i novca da platite tog PR-ovca. Čuo je da će izaći tekst u kojem je nabrojano puno, bez obzira što nisu objavljene poruke. Oni računaju da mi ipak nismo u medijima kao Srbija, da naši mediji neće odmah staviti sve na naslovnicu, da neće tim žrtvama stvoriti horor od života. Zovu me svi mediji jer nitko drugi iz struke neće, svi se boje za svoje plaće. Ne razumijem te ljude. Razumijem mlade glumice i žrtve koje ne mogu spavati i na apaurinima su. Ne mogu razumjeti starije generacije. Nije filmski set laboratorij da se ne vidi kada zlostavljač kome dođe. - govori.

Ima poruku i za žrtve.

- Treba im reći da odu zajedno kod javnog bilježnika i naprave zajedničku anonimnu izjavu koju će vani izdati neka odvjetnica, da izađu van s tim preko nekoga tko ih mora štititi, i onda je korak već napravljen. Onda ne ide Dado Matanić u zaborav. Sad se na društvenim mrežama vodi takav PR da ga se ekskulpira jer je pristao na liječenje. Pa što? Ako je bolestan neka ide na liječenje, ako je zločinac, neka ide u zatvor. Takvo pranje lika, spašavanje vojnika Matanića je u tijeku. Tu prednjače njegove velike glumice koje kažu da se ne javljate žrtvama, da se smanji pritisak, to je perfidno - zaključuje Banović.