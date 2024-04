'Bolesno smo društvo. Nasilnik koji prizna zlostavljanje dobiva podršku, a za žrtve se ne pita'

Nakon statusa Dalibora Matanića na društvenoj mreži u kojemu priznaje da je drogiran i pijan 'uznemiravao kolegice' te kako je zatražio liječničku pomoć, pod njegovim statusom nanizali su se lajkovi, srca i poruke podrške među kojima su i one istaknutih javnih osoba: televizijskih zvijezda, glumaca i glumica, novinara i novinarki i drugih. Status je objavio tek nakon što je priča izašla u medije i u njemu, uz puno riječi kajanja, nije izravno napisao o kakvim je djelima riječ zbog kojih se kaje. Ali je, između ostalog, naglasio kako je puno toga 'učinio za ovu zemlju' i zatražio mir za obitelj.

Sanja Sarnavka, aktivistkinja za ljudska prava i ženska prava, predsjednica Zakladne uprave i jedna od osnivačica Solidarne, smatra da je važno da se priča o ovim temama osobito jer se Dalibor Matanić u javnosti prezentirao kao rodno osviještena osoba, čak feminist, koji vodi računa o ženama.

- Sad treba vidjeti hoće li državno odvjetništvo što poduzeti, a oni ne mogu ništa ako žrtve ne progovore o svemu. Svi govore da nitko nije znao, a ispod posta u kojem se kaje, imate hrpu ushićenih žena koje ga lajkaju. Nevjerojatno je koliko se razumijevanja ima za nasilnika, a koliko malo za žrtvu, to je strašno. Prema onome što je izašlo u medijima, on je očito ciljao na mlade djevojke, osjetljive, koje tek traže priliku da se dokažu i neko svoje mjesto u tom svijetu, a on je postupao s pozicije slavnog režisera koji može dati posao, pomoći u karijeri... Onda nas ne treba čuditi što je to toliko dugo trajalo dok se nije vidjelo da to nije jedan izdvojeni slučaj, nego njih mnogo. Nismo dobro društvo i u njemu se žrtve ne osjećaju dobro i ne osjećaju se sigurno - kaže nam Sarnavka.

Osobito su je rastužile žene koje ga nikad nisu vidjela i ne poznaju ga, a pisale su "Moj Dado" ispod njegova posta.

- Taj je post zapravo pokušaj saniranja štete nakon što se dosta dugo vrti cijela ta priča te je rezultirala njegovim gubljenjem ugovora i gomile love. I on time čak uspijeva ganuti ljude. Nitko ne pita što je sa žrtvama, kako se one osjećaju, stvarno mislim da smo bolesno društvo. Imamo jedinstvenu priliku da sad na ovom slučaju napokon raščistimo s takvim ponašanjem - smatra Sarnavka.

Podsjetimo, Večernji list jučer je prvi pisao da slavni hrvatski redatelj Dalibor Matanić gubi poslove zbog optužbi za neprimjereno ponašanje prema ženama. Da su raskinuli suradnju za 24sata potvrdio je i Nebojša Taraba, producent s kojim je Matanić snimao seriju “Novine” prikazanu na Netflixu i “Šutnju” za HBO, a bila je najavljena i njihova suradnja na velikoj europskoj koprodukciji “Greater Adria” čije je snimanje trebalo početi ujesen.

- Drugi plan je odustao od suradnje s Daliborom Matanićem kada smo primili saznanja da se moguće neprimjereno ponašao prema ženama. Na prethodna dva projekta na kojima smo radili nikada nismo dobili niti informaciju niti prijavu njegovog moguće neprimjerenog ponašanja prema ženama. Naša produkcijska kuća poznata je po nultoj toleranciji prema bilo kakvom obliku uznemiravanja, nasilja ili diskriminacije u radnom okruženju, osobito prema kolegicama - kratko je kazao Taraba.

Nakon objave teksta u medijima, Matanić se podužim postom oglasio na Facebooku u kojemu je poručio da se kaje zbog svog ponašanja te da nije bio ni svjestan svog pogrešnog pristupa prema kolegicama izvan seta.

- Tek sada kad sam se samostalno prijavio u ustanovu za liječenje ovisnosti i u radu sa stručnim osobama, osvijestio sam da sam na neprimjeren način uznemiravao kolegice. Sve se zbivalo u trenucima kad sam bio pod utjecajem alkohola ili droga - napisao je, a na svoj post dobio je i podršku.

Nakon burnih reakcija na njegovo kajanje i priznanje da je uznemiravao kolegice opet je nestao s Facebooka i zaključao Instagram profil.