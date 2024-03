Spasila je nepoznatog dječaka iz stana iz kojeg je sukljao dim

Osvrnula sam se i pogledala u zgradu, kad ono gusti, crni dim, otvoren prozor i mala glavica kako viri kroz prozor, prisjetila se Dorotea Orlandini (22) iz Rijeke dana kada je nepoznatom dječaku spasila život. Toga dana vraćala se s posla, a radila je u kafiću u blizini zgrade iz koje se dimilo.

- Primjetila sam da dvoje odraslih ljudi gleda prema zgradi i viču: "Budi na prozoru, sad će mama doć!". Shvatila sam da je na prozoru malo dijete. Dotrčala sam do njih i upitala što se događa te jesu li pozvali policiju ili vatrogasce na što su oni rekli da nisu. Poznanica koja je hodala iza mene pozvala je službe dok sam ja odmah utrčala u zgradu - rekla je Dorotea. Za svoju je hrabrost osvojila nagradu Ponos Hrvatske.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Zapalila se hrana na štednjaku

- U hodniku zgrade se već teže disalo zbog dima, a kada sam došla do stana na drugom katu, gusti dim izlazio je kroz štokove vrata. U tom momentu sam bila pod nekom vrstom šoka i adrenalina, uopće me nije bilo briga za mene već samo da spasim to dijete. Razvalila sam vrata nakon trećeg pokušaja te ušla u stan, uspjela pronaći dječaka koji me zagrlio i brzo sam ga iznesla iz zgrade. Nedugo zatim došli su vatrogasci te Hitna i policija - prisjeća se mlada Riječanka. Istraga je pokazala kako je uzrok gustog dima, koji se samo igrom slučaja nije pretvorio u požar, bio zapaljenje hrane na štednjaku ostavljene bez nadzora.

- Medicinski tehničar koji je dječaku pružio pomoć, rekao je da nisu bile minute nego sekunde u pitanju i u tom trenu sam shvatila kako sam nekome upravo spasila život, a na svoj nisam mislila - rekla je djevojka.

Stalno joj se vraćaju slike dječakova lica

Sad, nakon skoro godinu dana od svega, kada su se osjećaji malo slegli, ali i dalje osjeća veliki ponos.

- Najviše se prisjećam trena kad sam razbila vrata i vidjela dječakovu ekspresiju lica i njegovog čvrstog zagrljaja. Često se toga sjetim jer mislim da sam napravila veliku stvar koju ću zauvijek pamtiti - emotivno priča hrabra djevojka. Nažalost, dodaje, nije u kontaktu s dječakom niti joj se njegovi roditelji javljaju, no bitno joj je da zna da je dječak dobro.

- Nedugo nakon događaja imala sam intervju uživo za televiziju na kojem je, iza kamera, prisustvovala majka dječaka koja je potvrdila da je s njegovim zdravljem sve u redu i to mi je bilo dovoljno - skromna je Dorotea.Inače, za sebe kaže da se u stresnim situacijama u kojima treba brzo djelovati uspaniči, svlada je strah i ne zna reagirati.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Upravo iz tog razloga sam najviše ponosna na sebe jer sam uspjela prevladati taj svoj strah i krenula u pomoć bez puno razmišljanja jer, možda, da sam stala i krenula razmišljati o posljedicama, sada ne bismo imali ovakvu priču - kaže Dorotea koja trenutno radi u kozmetičkom salonu kao kozmetičarka, posao o kojem je sanjala još kao mala.

