Prizor je bio užasan. Ušli smo u staju i vidjeli strvine, krv posvuda, rastrgana vuna, beživotna tijela, poklane i polomljene ovce i janjci, šokiralo me. Vukova više nije bilo jer ih je stric otjerao vikom, nakon čega me nazvao da dođem. Bilo je oko 5.30 sati ujutro. Ovce su u onom užasu napada vukova provalile vrata staje i pobjegle van, kazuje nam Mićo Đekić (29), koji je u mjesec dana pretrpio dva vučja napada u naselju Štikadi kod Gračaca. Ostao je bez 40 ovaca u prvom i čak 87 u drugom napadu prije dva tjedna.

Lukavi vukovi, utvrdio je vještak, između 3.30 i četiri u noći su se najprije provukli ispod ograde s farmerskom žicom, ušli unutra i preskočili vrata staje visoka oko 130 centimetara. A onda je započeo pravi vučji krvavi pir.

- Time što su ovce probile vrata šteta je zapravo ublažena. Jer dok izbezumljeno trče u krug unutar staje, vuku jača instinkt za klanjem pa ubija redom, a ne samo one koje želi pojesti. Stradaju i sve ovce koje padnu, jer ih ostale pregaze u stampedu i spasa im nema. Pogaze i janjad i polome im noge tako da je šteta i veća od ove zabilježene. Ja sam u trenutku kad se to dogodilo bio na operativnom zahvatu u Zadru pa mi ukućani nisu odmah htjeli reći za vučju gozbu da se ne uzrujam. Šteta je ogromna, oko 11,5 tisuća eura. Vrlo nam je bitno da se odšteta dobije što prije jer čekati dvije godine na isplatu je za nas velika stvar, budući da ne možemo prodavati one janjce koje uzgajamo namjesto izgubljenih ovaca. Jedan sin mi je otišao u Njemačku jer nije mogao naći posla, a bojim se o čemu ovaj drugi razmišlja u svojoj glavi. Za sad ništa ne govori naglas. Od stada živimo supruga i ja, sin i njegova žena s četvero djece. Uz ovce imamo samo još moju mirovinu od 2100 kuna - kazao nam je Veljko Đekić (67) zvan Jerry, nekoć strastveni lovac, nogometaš i nogometni sudac.



Nesreća koja je zadesila Đekićeve pročula se po Lici pa su se pastiri dogovarali da iz svojeg stada izdvoje po ovcu kako bi namirili mnogobrojnu obitelj iz Štikade.

- Zvao me je čovjek iz Udbine i rekao mi da dođem po deset ovaca. Vidjet ćemo što ćemo, za sad ništa još nisam odlučio - sliježe ramenima Mićo.

U prvom napadu na stado stradala im je kengalka Lu kojoj su još vidljive rane po glavi i stražnjim nogama, a vuk joj je razderao i jednu sisu.

- Lu je bila hrabra i borila se s vukom - tepaju joj djeca koji se vole brinuti o ovčicama.

- Borila se prvi put, ali drugi je nije bilo ni čuti ni vidjeti. Vjerojatno je shvatila s kim ima posla pa se sakrila. A hrvatska ovčarka samo laje, ona ne bi imala nikakve šanse u slučaju napada. Susjedi su vukovi nedavno odnijeli dvije-tri ovce i rastrgali psa, bori se za život. U Zrmanji su vukovi rastrgali dvije krave i tri teleta, pastiru iz Rudopolja su u dva-tri navrata zaklali 15-ak komada. U Lapcu je čovjek štapom tukao vuka koji je oborio tele, ali se nije dao smesti, a naš susjed tu u Štikadi doslovno se otimao s vukom oko janjeta - rekao nam je, a mi smo hrabrog pastira odmah potražili na ispaši.

Na prekrasnoj livadi okruženoj šipražjem uz jezero, čuvao je svoje stado. Rado nam je prepričao dogodovštinu od prije nekoliko godina.

- Gonio sam ovce po nasipu, a jedno je janje šepalo i zaostajalo za ostalima. Okretao sam se svako toliko da provjerim kako je. Kad ono, ni 20 metara iza mene, po asfaltu, za mnom ide vuk. I ugrabi to janje, preda mnom! Ali janje je imao već 25 kila i bilo mu je teško te ga nije mogao lako odnijeti kroz visoku travu. Uzeo ga je za vrat i nosio niz nasip. Krenuo sam za njim i sustigao ga. On vuče janje za vrat, a ja ga uhvatio za nogu pa vučem i ja. Uvijek nosim stolac na rasklapanje sa sobom pa sam ga drugom rukom bacio na vuka i - pustio je janje! Otišao je ali ne previše žurno i okretao se provjeriti situaciju. Tek poslije mi je palo na pamet da je mogao pustiti janje i ugristi mene, ali u tom trenutku reagirao sam instinktivno, bez puno razmišljanja. Kasnije sam tim stolcem gađao druge vukove koji su napadali stada drugih pastira. Vrebaju iz šipražja, zgrabe janje koje se približi i pobjegnu kroz šiblje kroz koje ljudi ne mogu za njima jer je pregusto. U posljednjih 20 godina dana vuka sretnem po 3-4 puta godišnje. Ispočetka je bilo nelagode, a sad mi je to skoro pa normalno, kao domaća životinja - smije se Predrag Alagić (49) noseći i u ponedjeljak preko ramena stolac za obranu od vuka.



- Sigurno su i sada skriveni u lugu i promatraju nas. Zato pastiri nikad ne drže ovce na rubu livade - pokazuje nam prema šumarku.

Veljko Đekić smatra da su se vukovi nakotili zbog stroge zaštite u posljednjih 10 godina te da bi država trebala dopustiti odstrel. Sumnjivi su mu jer se ne boje ljudi te drži da su možda i dodatno naseljeni iz nekog "polurezervata" gdje su redovito viđali ljude.

- Često ih vidimo na prometnicama, uopće se ne boje ljudi. Ima ih puno više nego ranijih godina i mislim da bi se sve zainteresirane strane trebale sjesti i dogovoriti što ćemo . Mislim da bi se trebao dozvoliti odstrel vuka - kazao nam je Veljko Đekić te dodao da smatra da stočari nemaju baš nikakve veze s nedavnim incidentom kojeg istražuje policija. Netko je, naime, lešinu vuka zavezao oko znaka za ulaz u Gračac.

- Stočari su ozbiljni i vrijedni ljudi, nisu kriminalci i ne bi tako nešto napravili. Vjerujem da su to neke interesne skupine koji ne vole ni stočare ni vukove. A bit će policiji teško utvrditi tko je počinitelj, jer lešina već zaudara i pojavili su se crvi. Sve je to unijelo nervozu u Gračac, ljudi se pitaju zašto su je vezali na znaku baš ispred pravoslavne crkve, a samo malo dalje je katoličko groblje, zašto ga nisu stavili na kružni tok, da svi vide.. - kaže Đekić.

Bila su najmanje dvojica

Vještak Igor Hak rekao je da nema sumnje da je kod Đekićevih bio vuk.

- Bila su najmanje dvojica, a možda i više. Teško je bilo procijeniti tragove u blatu. Štete uvijek ima, imam barem 15-ak slučajeva mjesečno, ali i pokrivam široko područje od Donjeg Lapca preko Udbine pa do Gračaca. Na tom području obitava 200 tinjak vukova, ali zbog poticaja ima i puno više stoke vuku na raspolaganju. Ovo je zbilja bila posebna situacija da vuk uđe u staju. U posljednjih 20 godina to se dogodilo možda pet ili šest puta - rekao nam je vještak Hak te dodao da bi odšteta trebala biti isplaćena u roku dva mjeseca.

Nekoć se, kažu pastiri, na odštetu čekalo i po dvije godine.