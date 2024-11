Spasio život mladom vojniku: U zadnji čas sam uskočio u kamion da do kraja ne zgnječi mladića

To se sve odigralo doslovno u 10 sekundi. Toliko mi je trebalo da istrčim iz autobusa, skočim u kamion sa suvozačeve strane i smotam volan kako bi oslobodio dečka. Uspio sam ga izbaciti iz brzine i zakočiti jer je pao ispred vozila. U tom trenutku sam u njemu vidio svog sina. Ispričao nam je to i dalje potreseni vozač Čazmatransovog autobusa Ljubomir Cvetojević (65), zvani Ljuban, koji je prošlog utorka u Petrinji spasio život vojniku Darku Tušeku (27). Mladić je dovezao kamion na tehnički pregled. Iz još nepoznatog razloga kamion se sam upalio, a Darko je, najvjerojatnije u strahu da nekoga ne ozlijedi i ne napravi veću štetu, krenuo za njim pokušavajući ga zaustaviti. Kamion ga je na kraju prignječio i teško ozlijedio prsni koš i jetru. Prevezli su ga u KB Merkur gdje su mu u petak transplantirali jetru.

- Laknulo nam je svima kad su našli jetru, no sad čekamo hoće li je tijelo prihvatiti - kažu nam kratko iz obitelji.

Dobio nadljudsku snagu

S druge strane, dok nam Ljuban pokušava prepričati te scene glas mu se i dalje trese. I sam je vozač s 38 godina iskustva, a slika mladića, koji je trebao pomoć, dala mu je tada nadljudsku snagu i brzinu kako bi uspio odreagirati.

- Ja sam prije te nesreće bio u autobusu. Čistio sam ga na našem parkiralištu koje se nalazi uz samu Stanicu za tehnički pregled. Trebao sam krenuti za tri minute kad mi se zaljuljao autobus - ispričao je potreseni Ljuban.

Nije mu bilo jasno što se zbiva kad je čuo zvuk struganja koji je dolazio iz stražnjeg dijela. Pogledao je u lijevi retrovizor i spazio vojni kamion.

Nigdje nije bilo nikoga

- Taj dečko je, kako su mi kasnije rekli, trčao za tim kamionom. Na kameri su vidjeli da je izašao na velika vrata. Kamion je bio ugašen i odjednom je 'bacio dim' i krenuo. Prešao je 80 metara, a on je otvorio vrata i ulovio se za volan. Kad je udario u autobus, njega su pritisnula ta vrata između kamiona i busa - ispričao je Ljuban i dodao kako ga je kamion nastavio gnječiti, kotači su mu se vrtjeli te su ostavili trag na asfaltu.

U tih 10 sekundi, koliko je sve to trajalo od udarca, kaže da je spazio stisnutog vojnika.

- Pogledao sam uokolo i nigdje nije bilo nikoga. Nisam mogao ni vikati. Odmah sam skočio na suvozačevu stranu i vidio kako je poplavio. Kad sam smotao i oslobodio ga, njega kao da je nešto bacilo ispred kamiona. Da ga nisam zaustavio, prešao bi preko njega - prisjeća se Ljuban.

Pozlilo mu od šoka

Njegov skok u kamion vidio je nasreću još jedan vozač i zatrčao se prema njima. Ljubanu je pozlilo od šoka i uspio je samo reći čovjeku da zove Hitnu pomoć i okrene ga na bok.

- Pjena mu je već išla na usta, no čim su ga stavili na bok počeo je disati. Svaka čast i toj Hitnoj pomoći, bili su jako brzo tamo i pomogli mu - govori Ljuban. Kaže kako nakon svega nije mogao niti hodati, kamoli voziti.

- Ljuljao sam se na nogoma. Jedva sam došao do ureda. Svi su došli do mene i ispitivali što je bio. Nisam mogao reći ni riječi. Mislili su da imam moždani udar - kaže Ljuban. Zbog njegovog hrabrog čina, hvale ga doslovno svi, od direktora do kolega. No sve što mu je sada na pameti je Darkov život, da mu uspiju naći jetru te da preživi. S njegovom obitelji se, kaže, nije kasnije čuo.

- Ja ne znam što bih rekao tim ljudima. Nemam snage, teško mi je ovo sve - kaže Ljuban. Pokazao nam je i sam autobus na kojem se vidi 'crta' gdje je kamion strugao. Duga je oko pet metara.

- To je samo lim. Policija je rekla kako se autobus može voziti, no da se ne popravlja dok sve ovo ne završi - kaže Ljuban kojeg šteta iznova podsjeća na scene nesreće. Podsjetimo, i policija još ne zna kako se kamion sam uspio upaliti.

- Nakon obavljenog tehničkog pregleda, 27-godišnji vojni djelatnik je ispred stanice za tehnički pregled parkirao kamion hrvatske vojske, te je u jednom trenutku iz neutvrđenih razloga vozilo krenulo unaprijed. U namjeri da ga zaustavi, potrčao je do kamiona koji je u tom trenutku udario u parkirani autobus i prignječio ga - sve je što su objavili iz policije.

Vještak je to već viđao

Sudski vještak za promet Goran Husinec kaže nam kako je moguće da se kamion tako sam od sebe upali. Dodaje da je vjerojatnost za to izrazito mala, no da je takvo što već viđao.

- Taj kamion treba odvesti na forenzičko vještačenje. Doslovno ga raskopati i vidjeti što je krenulo po zlu. Ne ulazeći u slučaj, moguće je da dođe do kratkog spoja u anlaseru. Da se on vrti sve dok se kamion ne upali. Ako ostane u brzini, za očekivati je da krene. To se samo ne smije događati - kaže Husinec.

Pojasnio je kako takvu grešku ne bi mogli otkriti na klasičnom tehničkom pregledu, no forenzičari bi morali moći otkriti što je bilo.

- Bio sam svjedok kad je zračna ručna kočnica na kamionu popustila sama od sebe. Sam proizvođač je napravio pet milijuna komada i tvrdi da je to ne moguće. Nisam ni ja vjerovao dok mi se to na pregledu vozila nije dogodilo. Dobro je da sam ostao pribran u tom trenu - kaže Husinec.