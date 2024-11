Specijal 24sata: Grad Vukovar - simbol herojstva, ponosa i boli

Bitka za Vukovar, najveća i najkrvavija bitka Domovinskog rata, završila je 18. studenog 1991. godine, nakon 87 dana brutalne opsade. Vukovarje postao simbol otpora i patnje, a njegovu borbu za opstanak u tom periodu emotivno su i dramatično doživjeli u cijeloj Hrvatskoj.

On je simbol herojstva, ponosa i boli - mjesto koje je svojim otporom postalo trajni podsjetnik na borbu za slobodu i snagu zajedništva. Vukovar danas živi kroz svoje rane, ponosno obnovljena zdanja, kroz ljude koji su ostali i one koji su se vratili, kroz rijeku Dunav i vukovarske ulice. Vukovar, to smo svi mi.

