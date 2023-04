Specijalist: Nogometaš (15) nije možda trebao biti na utakmici. Stižu nova pravila za sportaše

Zakon o sportu iz 2006. godine koji je pretpostavljao da sportaš prije natjecanja mora imati obavljen pregled više nije na snazi. Od 1. siječnja 2023. godine zamijenio ga je novi zakon kojim je utvrđeno da preventivni pregled sportaš mora obaviti najkasnije mjesec dana od početka sportske pripreme. Zdravstvena sposobnost utvrđuje se sada zdravstvenim pregledom za razdoblje koje ne može biti dulje od 24 mjeseca. To su samo neki od noviteta koji bi trebali dodatno sačuvati zdravlje sportaša. Ostali će biti definirani Pravilnikom koji je u pripremi, a koji bi 1. svibnja trebao ući u proceduru javnog savjetovanja.

O tome je za 24sata govorio dr. Davor Plavec, specijalist medicine rada i sporta i član radne skupine koja izrađuje Pravilnik.

Dvije iznenadne smrti potresle Hrvatsku

- Budući da ovakav pravilnik ranije nije postojao, bilo je na savjesti svakog liječnika kada će i kako pregledavati nekog sportaša. Sada bi trebalo doći do novog pristupa ovisno o tipu sporta. Dakle, kod sportova s višom razinom dinamičkog intenziteta, sportaši bi prolazili opsežnije i učestalije preglede. Sada će i jasno pisati što će pregled uključivati, odnosno biti će propisan minimum kojeg će svatko morati proći. Ukoliko se utvrdi neki problem na samom pregledu, liječnik će reći može li sportaš ili ne nastaviti trenirati. Liječnik će izdati uvjerenje smije li sportaš ići na neko natjecanje ili će mu pak propisati trening umjerene razine ako postoji neko akutno stanje ili rizik - rekao je dr. Plavec koji je i predsjednik Hrvatskog društva za sportsku medicinu pri Hrvatskom liječničkom zboru.

Cilj svih tih novih pravila je, kaže, smanjiti rizik sportašima na onaj kojeg ima opća populacija. Osvrnuo se na dvije iznenadne smrti mladih sportaša koje su nedavno potresle hrvatsku. Zadarsku regiju u siječnju je potresla smrt mladog 26-godišnjeg Mire Suraća koji se srušio na utakmici i više mu nije bilo spasa.

U srijedu je preminuo mladi nogometaš (15) koji je igrao za NK Samobor. Također mu je pozlilo na utakmici, a preminuo je nekoliko sati kasnije na Rebru.

'Nije smio nastupati na zadnjoj utakmici'

- Iznenadne srčane smrti su kod sportaša do pet puta češće nego kod ostalih ljudi. Jednostavno je kod sportaša opterećenost srca puno veća i ako postoji neka bolest srca koja je bilo pritajena ili se pak zna za nju, sigurno će prije buknuti u tijelu sportaša nego kod ostalih baš uslijed te preopterećenosti. U većini slučajeva to se može otkriti na sistematskim pregledima koje sportaši prolaze i to preko EKG-a, a rade se i testovi krvi na kojima se gledaju funkcije jetre i bubrega koje su među bitnijima - rekao je dr. Plavec. Dodao je još da ukoliko su točne tvrdnje da je mladi sportaš iz Samobora nedavno prebolio mononukleozu, nije trebao nastupati na zadnjoj utakmici na kojoj je bio.

- Sportaši često imaju blaže simptome kad su bolesni nego opća populacija. Zbog toga idu na natjecanja nekad i unatoč bolestima te pod antibioticima, a to je pogrešno. Fali nam edukacije o tome kako postupiti kod akutnih bolesti, ali i to ćemo dobiti s novim Pravilnikom - zaključio je liječnik. Najavio je i da bi uskoro trebali imati i medicinsku pomoć na terenu na svim sportskim natjecanjima i utakmicama te defibrilatore.

- Dokazano je da su šanse za spašavanje života čak 75 posto veće ako imate defibrilator pri ruci čim se netko sruši i odmah pristupite oživljavanju bez čekanja da dođe Hitna pomoć - kaže Plavec.

