Pravi spektakl odvijao se pod okriljem noći u samom centru Omiša. Gotovo je šteta zbog loših vremenskih uvjeta (udari bure nisu bili najugodniji), niske temperature i kasnog sata kada je 'veliko finale' zapravo započelo, jer su 'organizatori' komotno mogli naplaćivati ulaznice. Kakav nogometni derbi, ne viđa se svaki dan prebacivanje broda, auto-dizalicom, preko mosta!

Pogledajte video: Prebacili brod preko mosta

A baš to događalo se na ušću Cetine! I naravno, barem stotinjak znatiželjnika okupilo se uz most u Omišu prkoseći hladnoći, uz pokoju plastičnu čašu piva pratili su svaki korak koncentriranih radnika.

Bilo je sigurno još toliko 'gledatelja' u automobilima na obližnjem glavnom gradskom parkingu (djelovalo je pomalo nestvarno, vozila puna mladosti kao u zlatna vremena američkih drive-in kina) te po balkonima okolnih zgrada.

No, ti udaljeniji promatrači ostali su pomalo zakinuti za neposredni doživljaj: nisu mogli pratiti svaki korak na osiguravanju goleme cestovne dizalice, njeno pedantno 'ukopavanje' tek koji metar prije samog mosta preko Cetine pa potom izvlačenje krana, zatim prebacivanje tereta s 'pomoćnih' tegljača na samu dizalicu kako bi izdržala opterećenje...

Nisu, zbog vlastite udobnosti mogli čuti povike ni određenu napetost u zraku...

- Željko!

- Miruj, miruj!

- Pusti malo!

- Guraj prema provi!

To je samo djelić atmosfere uzbuđenja zbog ipak neizvjesnog ishoda ove večeri koju naizgled nije dijelio Vicko Božić iz Županijskih cesta Split, šef nadcestarije Omiš i glavni zapovjednik cijele akcije.

Brod star 50 godina

- Ovo je očekivana bura za ovo doba godine i neće nam smetati. Jačina vjetra nije prepreka, a sutra zovu još 'jaču', zato smo se odlučili večeras sve odraditi. Sve će proći OK, nema problema. Dizalica će izvući kran na položaj, podignuti brod i prebaciti ga preko mosta u jednoj kretnji, smirenim tonom ukratko nam je opisao tijek akcije Božić.

Dobro, to je bilo znatno pojednostavljenje operacije.

Koja je i prije hvatanja Kairosa, drvenog broda starog 50 godina u izuzetnoj formi (kako je naglasio vlasnik, 'ne bi bio u tako dobrom stanju da se nije pazilo na njega) uključivala ronioce i pažljivo osiguranje plovila teškog nekih 18 tona, dugog gotovo 20 metara.

Može i do 200 tona, nema problema

- Dizalica je predviđena za teret do 200 tona, nema tu problema. Pitanje može biti jedino visina grane ili eventualno jaki vjetar - pojašnjava nam šef nadcestarije Omiš gotovo dva sata nakon početka cijele akcije, dok traju posljednje pripreme.

- Sad hvatamo brod ovim širilicama postavljenim u 'H' kako ne bi došlo do prevelikog pritiska od čega bi inače mogao puknuti trup broda - dodaje Vicko Božić.

Utoliko je nekako i bura 'kalala', smirio se vjetar, kao i struja u rijeci. U ponoć su zaustavili dotok vode iz HE Zakučac, sve je dogovoreno, doznajemo od našeg sugovornika prije nego li je otišao dati posljednje upute svojoj ekipi. Debele platnom omotane sajle provučene su ispod kobilice broda, mic po mic dizalica je počela odizati Kairos iz rijeke... Problem!

'Prova' je potpuno izašla, ali krma se nekako još drži u vodi, kao da je negdje zapela, brod se ne može dalje dizati blago nakošen. Posao za ronioca i ekipu s Kairosa - nakon spuštanja broda u Cetinu i 'finog' podešavanja, prebačaj u gornji dio toka Cetine može početi.

I onda opet mali šok. Kako je kazao kolega fotoreporter, prebrzo se sve to odigralo, u tek nešto više od dvije i pol minute Kairos je prebačen preko mosta i sigurno spušten u Cetinu!

- Ajmo pljesak, poveo je jedan radnik, zadovoljan dobro obavljenim poslom.

Osmijeh nije mogao sakriti niti Vicko Božić, no dizalicu sada treba brzo 'raspremiti'. Magistrala je zatvorena već više od dva sata, a 'pakiranje' dizalice traje još oko sat vremena. Ček, a zašto sve ovo, čemu cijeli zahvat?

Zatvorena cesta zbog radova na obilaznici

Dva su razloga. Prvi, onaj glavni, jest problem s kojim su suočeni mještani Zakučca i omiškog zaleđa s desne obale Cetine. Zbog radova na omiškoj zaobilaznici te sanaciji dijela ceste DC70, jedine koja povezuje svojevrsnu industrijsku zonu Grada Omiša 'iza brda', ta prometnica će biti zatvorena do 1. srpnja, a mještani s vozilima upućeni su na okolne pravce, ukupno 80-ak kilometara dulje od uobičajenog. A pješake od prošlog vikenda prebacuju dvije brodice, neuvjetne za ovo doba godine i za masovniji prijevoz putnika. Pa je rješenje pronađeno u angažmanu Kairosa, koji će prebacivati pješake od privremenog pristaništa u Zakučcu do lijeve obale Cetine niže prema ušću, dakle praktički u centar Omiša.

No zašto dizalica, nije li mogao Kairos jednostavno uploviti u rijeku? Ne, kod nas valjda ništa ne može tako jednostavno. Most preko kojeg je Kairos noćas vješto prebačen, dakle most preko Cetine koji je dio Jadranske magistrale, ima specifičan (bočni) sustav otvaranja. Što zbog manjkavog održavanja, što zbog godina, taj sustav otvaranja mosta, odnosno izmicanja njegovog dijela kako bi propustio veća plovila jednostavno nije u funkciji. Ergo, autodizalica i spektakl zvan 'leteći Kairos'.