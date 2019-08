Spektakularna utrka 00:24Run rasprodana u rekordnom roku!

Zahvaljujemo se svakom od tisuću prijavljenih trkača koji će trčati utrku 00:24 RUN, a čiji će prihod od uplate startnina biti doniran onima kojima je to najpotrebnije - bolesnoj djeci. U ovom slučaju novac ide Zakladi - dječja onkologija Rebro u Zagrebu, a sve s ciljem opremanja novog odjela dječje onkologije koji će malenim pacijentima pružiti još bolju medicinsku skrb. Ponosni smo što su trkači prepoznali veliku vrijednost ovog projekta s kojim kroz moć medijskog djelovanja 24sata nastavlja svoj društveno socijalni angažman za one kojima je to najpotrebnije, izjavio je Goran Gavranović, glavni urednik 24sata koji je organizator ove jedinstvene utrke u suradnji s Međunarodnom Zračnom lukom Zagreb.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

00:24 RUN je uz svoj humanitarni cilj i prva utrka u Hrvatskoj koja će se trčati na aerodromskoj pisti stoga dodatno ne čudi velika zainteresiranost trkača, kako onih rekreativnih, tako i profesionalnih. Odbrojavanje je počelo, a samim time raste i uzbuđenje svih onih koji će pretrčanim kilometrima pomoći malim onkološkim pacijentima.

Utrka je koncipirana na način da sudionici u 45 minuta moraju prijeći jedan krug na stazi dugoj 5 kilometara, a atraktivna organizacija starta grandioznim vatrometom koji će označiti početak utrke. Trkači će zadanu trasu prolaziti okruženi civilnim zrakoplovima, ali i vojnim MIG-ovima, a svaki njihov korak na reflektorima osvijetljenoj stazi pratit će iz zraka helikopter MUP-a. Nakon prolaska kroz cilj trkače očekuje Vodeni pozdrav.

Društvene mreže prepune su pozitivnih komentara na utrku, pa nam je tako trkačica Vedrana Čorak (31) otkrila kako joj cijela priča zvuči fenomenalno te da će sigurno 00:24 RUN dugo pamtiti.

- Jako sam uzbuđena zbog ove utrke jer se održava u mom rodnom Zagrebu i to na pisti zrakoplovne luke. Dodatno me veseli što je u ponoć, to većina nas trkača posebno voli, pogotovo u ovo ljetno vrijeme kada su temperature tijekom dana visoke. No, ni to nas ne ometa u našoj najdražoj aktivnosti. Mislim da je super što će uz stazu biti MIG-ovi i svjetla reflektora, to mi zvuči potpuno nestvarno, a ako se ne varam, ovo je prvi puta da se utrka održava na takvom mjestu - kaže Vedrana te dodaje kako je humanitarni karakter utrke 00:24 RUN posebno motivirao jer svojim sudjelovanjem ujedno čini dobro i drugima.

- Nije bitno koje vrijeme imate na utrci niti koji ćete doći na cilj. Bitna je ta povezanost među ljudima koji su uvijek, ali baš uvijek nasmijani i dobro raspoloženi i prije i poslije utrke - zaključuje Vedrana.

S njom se slaže i trkačica Renata Vusilović (50) iz Čakovca. Kaže kako se veseli utrci 00:24 RUN jer je posebno dobar osjećaj sudjelovati na noćnim utrkama.

- Predivno je kad još k tome znaš da trčiš za dobru i važnu stvar i kad znaš da će tvojih nekoliko kuna pomoći djeci i da ćeš nekome bar na trenutak vratiti osmijeh na lice - smatra Renata.

Generalni pokrovitelj utrke je Konzum, partneri projekta su INA i Kala, a Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i Ministarstvo unutarnjih poslova su prijatelji utrke.

Zbog izrazito velike zainteresiranosti za sudjelovanje u utrci pratite i dalje sve informacije na službenoj stranici utrke www.0024run.hr i na Facebooku jer vas u narednom periodu čekaju ekskluzivna iznenađenja.

Tema: Hrvatska