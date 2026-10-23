Špijunaža u Beču: Austrija protjerala ruske diplomate

Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova u petak je reklo da protjeruje četvero ruskih diplomata sa sjedištem u Beču zbog "aktivnosti nespojivih s njihovim diplomatskim statusom", što je izraz koji su u pravilu koristi za špijunažu, javlja Reuters.

- Na temelju nalaza austrijskih sigurnosnih vlasti, austrijsko ministarstvo vanjskih poslova je poduzelo mjere protiv četvero ruskih diplomata u Beču - priopćilo je ministarstvo, dodajući da su proglašeni personama non grata te im je naređeno da napuste zemlju.

Troje ih je radilo u ruskom veleposlanstvu u Austriji, a jedan je bio dio ruske delegacije pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OSCE) za vojnu sigurnost i kontrolu naoružanja, prema ministarstvu. Potezom se broj ruskih diplomata koje je Austrija protjerala od 2020. popeo na 18. Iako je Austrija neutralna zemlja, njene su vlade podržale Ukrajinu otkako je Rusija počela svoju invaziju 2022.

Ruska ambasada nije zasad odgovorila na zahtjev za komentarom.

Premda Austrija u pravilu ne komentira pojedinosti takvih incidenata, kada je u svibnju protjerala troje ruskih diplomata, kazala je da je to bilo zbog "šume antena" na krovovima ruskih diplomatskih zgrada koje bi se mogle koristiti za špijunažu.

Beč je veće diplomatsko središte te sjedište OSCE-a i organizacija Ujedinjenih naroda poput Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Velike zemlje poput Rusije i Sjedinjenih Američkih Država često imaju posebne veleposlanike za Austriju, OSCE i organizacije UN-a, pri čemu svatko upravlja veleposlanstvom ili misijom.

Beč, koji je bio podijeljen na okupacijske zone nakon Drugog svjetskog rata, dugo je slovio kao područje na kojem djeluju špijuni. Velika prisutnost diplomata nudi priliku da se rasporede obavještajci pod zaštitom diplomatskom imuniteta.