Rusija želi paralizirati Kijev. Moskva pozvala diplomate da napuste ukrajinsku prijestolnicu

Ruski napad rano u subotu oštetio je Sjeverni most u Kijevu, zbog čega je promet obustavljen, a prometne gužve traju već treći dan. Riječ je o najnovijem potezu Moskve usmjerenom na ometanje svakodnevnog života u ukrajinskom glavnom gradu.

Napad se dogodio dan nakon što su ruski napadi prisilili vlasti na potpuno ili djelomično zatvaranje triju od šest kijevskih cestovnih mostova preko rijeke Dnjipro.

Foto: Valentyn Ogirenko

Rusija je ranije napadala stambene zgrade, skladišta supermarketa, benzinske postaje i podatkovne centre, među ostalim ciljevima, u sklopu eskalacije napada.

Rusko Ministarstvo obrane u subotu je potvrdilo da stoji iza najnovijeg napada, tvrdeći da se most koristi za „omogućavanje kretanja postrojbi i logistiku isporuke vojnog tereta” za ukrajinske oružane snage.

Kostjantin Krivolap, stručnjak za zrakoplovstvo i bivši ispitni inženjer tvrtke Antonov, izjavio je za Kyiv Independent kako uništavanje mostova vjerojatno nije cilj ruskih napada.

Foto: Valentyn Ogirenko

- Uništiti most eksplozivnim punjenjem od 50 kilograma, čak i uz vrlo učinkovitu bojevu glavu namijenjenu uništavanju čeličnih mostovnih konstrukcija, bilo bi pretjerivanje. To je praktički nemoguće. Za most ovakve vrste, ti su udari poput uboda komarca - rekao je.

Prema njegovim riječima, cilj ruskih napada vjerojatnije je paraliza prometa, ometanje logistike i izvršavanje psihološkog pritiska na stanovništvo Kijeva.

Diplomati i Kijev

Preporuka ruskog Ministarstva vanjskih poslova cijelom diplomatskom korpusu i stranim državljanima u Kijevu da se evakuiraju i dalje je na snazi, izjavila je u utorak glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

- Želim podsjetiti da preporuka ruskog Ministarstva vanjskih poslova ne samo da nije izgubila na aktualnosti, nego je i dalje na snazi, donesena je još u svibnju ove godine, da se cijeli diplomatski korpus i strani državljani u Kijevu evakuiraju zbog prelaska ruskih oružanih snaga na sustavno i kontinuirano izvođenje udara na vojnu infrastrukturu Ukrajine - rekla je u utorak na brifingu.

Ukrajinsko Ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je navode prema kojima zapadne zemlje pripremaju planove za evakuaciju ili premještanje stranih veleposlanstava iz Kijeva u zapadnu Ukrajinu ili Poljsku, potvrdio je glasnogovornik MVP-a Heorhij Tihi.

Odgovarajući na upite medija, Tihi je izjavio da strane diplomatske misije nisu iskazale nikakvu namjeru premjestiti svoje djelovanje iz glavnog grada, ponovivši da se na eventualno premještanje diplomatskog osoblja primjenjuju utvrđeni međunarodni protokoli.