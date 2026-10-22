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SVE ZBOG HUTIJA

SAD naredio diplomatima: Morate otići iz Saudijske Arabije

Piše HINA,
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SAD naredio diplomatima: Morate otići iz Saudijske Arabije
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
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Sjedinjene Američke Države odlučile su povući dio diplomatskog osoblja iz Saudijske Arabije zbog povećane sigurnosne prijetnje uslijed napada Hutija, što dodatno komplicira situaciju u regiji pogođenoj sukobima.

SAD je naredio dijelu diplomatskog osoblja i članovima njihovih obitelji odlazak iz Saudijske Arabije te planira povući obitelji osoblja iz drugih američkih predstavništava u regiji, potvrdili su dužnosnici za Reuters.

Glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott objavio je na društvenoj mreži X da je ministarstvo naložilo odlazak „zaposlenicima američke vlade koji nisu nužni za rad u izvanrednim situacijama i članovima njihovih obitelji, i to samo u Saudijskoj Arabiji”, zbog napada Hutija povezanih s Iranom na civilne ciljeve u toj zemlji.

Washington je posljednjih mjeseci vratio dio diplomatskog osoblja u regiju nakon što su mnogi bili povučeni kada je Teheran pokrenuo napade na američke objekte, uslijed početka američko-izraelskog rata protiv Irana krajem veljače.

„Huti koje podržava Iran sve češće sudjeluju u neprijateljstvima protiv Saudijske Arabije, uključujući napade na civilne zračne luke i drugu ključnu infrastrukturu, što je dovelo do civilnih žrtava i ozbiljnih poremećaja u prometu”, rekao je Pigott.

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Četiri američka dužnosnika rekla su Reutersu da će američka predstavništva u drugim zaljevskim državama također naložiti odlazak članovima obitelji osoblja. Pigott se nije osvrnuo na promjene u drugim predstavništvima izvan Saudijske Arabije.

Najnovija povlačenja uslijedila su nakon eskalacije sukoba u Jemenu, čime je otvorena još jedna fronta regionalnog sukoba izazvanog američko-izraelskim ratom protiv Irana. Širi sukob poremetio je globalnu trgovinu energentima i naštetio gospodarstvima zemalja Perzijskog zaljeva.

Američko veleposlanstvo u Rijadu izdalo je u srijedu sigurnosno upozorenje zbog mogućih novih napada Hutija na Saudijsku Arabiju, nakon nedavnih smrtonosnih udara, uključujući udare na zračnu luku u Rijadu.

Veleposlanstvo i ondje smještena postaja CIA-e bili su početkom ožujka napadnuti dronovima, kada je Iran pokrenuo napade diljem regije.

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