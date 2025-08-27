Obavijesti

News

Komentari 1
TRAJALO JE TRI GODINE

Špijunska afera! Hrvatski pilot i Kosovarka špijunirali za Srbiju. Odavao joj je tajne, uhitili su ih

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Špijunska afera! Hrvatski pilot i Kosovarka špijunirali za Srbiju. Odavao joj je tajne, uhitili su ih
Foto: Pixsell/canva

Navodno su preko WhatsAppa izmjenjivali poruke, a sve je trajalo od kraja 2022. sve do ove godine

Državljanka Srbije iz Kosovske Mitrovice A.M. i njezin dugogodišnji partner J.A, pripadnik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, uhićeni su na jednom hrvatskom otoku zbog optužbe za špijunažu u korist Srbije, doznaje Slobodna Dalmacija.

Kako piše Index, hrvatski pilot je partnerici odavao  informacije što ih je ona prenosila članovima Srpske liste, stranke srpske manjine na Kosovu. On je bio angažiran u KFOR-u (međunarodna mirovna snaga NATO-a na Kosovu).

ŠPIJUNSKA MREŽA Seks, špijunaža i laži. Fatalna Vanja radila za Ruse. Pronašli i hrvatske putovnice: Ide u zatvor
Seks, špijunaža i laži. Fatalna Vanja radila za Ruse. Pronašli i hrvatske putovnice: Ide u zatvor

Navodno su preko WhatsAppa izmjenjivali poruke, a sve je trajalo od kraja 2022. sve do ove godine

Pilot je odavao podatke vezane za Zubin potok, mjesto  na sjeveru Kosova u kojem često izbijaju problemi između Srba i Kosovara.

Uz to, odavao je informacije o transportu uhićenog Dejana Pantića, Srbina, bivšeg pripadnika kosovske policije, koji je optužen za sudjelovanje u napadima na članove Središnjeg izbornog povjerenstva na sjeveru Kosovske Mitrovice. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Thompsonu u bazen stanu 54 tone vode, vještaci upozorili: 'Opasno je'. Reagirao odvjetnik
VJEŠTAČILI SU ZGRADU

Thompsonu u bazen stanu 54 tone vode, vještaci upozorili: 'Opasno je'. Reagirao odvjetnik

Perkovićev odvjetnik Marko Višić za 24sata kaže da je riječ o privatnim vještačenjima, zbog kojih se ne zabrinjavaju.
Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'
ŽIVOT U AGONIJI

Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'

Svjetlana Kalanjoš (39) iz okolice Murskog Središća zbog metaboličkih i hormonalnih bolesti prikovana je za krevet. ‘Samo želim ustati i prošetati’
Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj
O ZABRANITELJU KULTURNJAKA

Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj

Pripadnik Ajkula na Facebook rekao je da Nediljko Genda, koji je otjerao kulturnjake iz Benkovca, nije bio branitelj ni dio te postrojbe. O svemu smo pričali s Pericom Prpićem, predsjednikom Ajkula

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025