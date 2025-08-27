Špijunska afera! Hrvatski pilot i Kosovarka špijunirali za Srbiju. Odavao joj je tajne, uhitili su ih

Državljanka Srbije iz Kosovske Mitrovice A.M. i njezin dugogodišnji partner J.A, pripadnik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, uhićeni su na jednom hrvatskom otoku zbog optužbe za špijunažu u korist Srbije, doznaje Slobodna Dalmacija.

Kako piše Index, hrvatski pilot je partnerici odavao informacije što ih je ona prenosila članovima Srpske liste, stranke srpske manjine na Kosovu. On je bio angažiran u KFOR-u (međunarodna mirovna snaga NATO-a na Kosovu).

Navodno su preko WhatsAppa izmjenjivali poruke, a sve je trajalo od kraja 2022. sve do ove godine

Pilot je odavao podatke vezane za Zubin potok, mjesto na sjeveru Kosova u kojem često izbijaju problemi između Srba i Kosovara.

Uz to, odavao je informacije o transportu uhićenog Dejana Pantića, Srbina, bivšeg pripadnika kosovske policije, koji je optužen za sudjelovanje u napadima na članove Središnjeg izbornog povjerenstva na sjeveru Kosovske Mitrovice.