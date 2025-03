Splićanin (45) koji je godinama silovao maloljetnu kćer osuđen je na 40 godina zatvora

Visoki kazneni sud potvrdio je kaznu od 40 godina zatvora za 45-godišnjeg Splićanina osuđenog za višegodišnje seksualno zlostavljanje vlastite kćeri, piše Slobodna Dalmacija. Presudom splitskog Županijskog suda utvrđeno je da je muškarac od 2018. do 2023. godine sustavno silovao dijete mlađe od 15 godina, iskorištavajući odnos povjerenja i zavisnosti. Zlostavljanje je započelo kada je djevojčica imala pet godina.

Naime, 45-godišnjak je curicu počeo silovati kada je imala pet godina i činio je to jednom u dva tjedna, a zadnjih mjesec dana svaki drugi dan. Sve je počelo u kampu u Šibeniku u kolovozu 2018. godine i trajalo je do sredine svibnja 2023., kada je muškarac uhićen. Majka koja živi u istom kućanstvu je nepokretna, a otac je djevojčici branio svaki socijalni kontakt, čak i sa bakom i djedom po majci koji su živjeli u istoj zgradi.

On je svoju kćer, osim spolnog zlostavljanja, i tukao. Udarao bi je po glavi i trbuhu ako bi bio nezadovoljan zbog nečega što djevojčica ne bi dobro napravila. Također, jednom tjedno bi od nje tražio da se kupa po nekoliko sati i za to vrijeme bi sjedio pored nje i gledao je. Ako ne bi bio zadovoljan kako je oprala neki dio tijela, morala se ponovno kupati. Okrivljenik je bio na čitanju presude, no nije pokazao nikakvu emociju.

Teretilo ga se za 267 kaznenih djela spolnog odnošaja s djetetom, za što je pojedinačno dobio po pet godina zatvora. Iako bi ukupna kazna iznosila 1335 godina, hrvatski pravni sustav dopušta najviše 40 godina, što je sada i pravomoćno.