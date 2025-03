Djelatnik suda osuđen je zbog silovanja dječaka u Slavoniji. Imao i snimke s farme užasa

Zaposlenik jednog Županijskog suda iz Slavonije, koji se u istražnom zatvoru nalazi od sredine rujna prošle godine, nepravomoćno je osuđen na slavonskobrodskom Općinskom sudu na kaznu zatvora od šest godina i 10 mjeseci zbog silovanje maloljetnika mlađeg od 15 godina.

Kako se navodi u presudi, koja je u posjedu 24sata, optuženi muškarac sve je priznao. Mladića je, kako kaže, upoznao preko jedne aplikacije, koju koriste osobe istospolne orijentacije. Nakon toga, našli su se u jednom apartmanu u gradiću na zapadu Slavonije, gdje su imali spolni odnos. Tijekom ispitivanja optuženi muškarac priznao je da je mladić tijekom dopisivanja rekao da ima 14 godina, ali je kasnije, kaže, rekao da je to šala.

- Htio sam da se čujemo telefonskim pozivom da bi se uvjerio koliko ima godina, to smo i učinili, tom prilikom mi je mladić rekao da ima 18 godina. Radim u državnoj službi pa ne želim probleme - rekao je muškarac dodajući kako mu je mladić izgledao kao da je punoljetan. Mladić je također ispitan, potvrdio je i on kako su se upoznali preko aplikacije za istospolne osobe.

Kako je naveo optuženiku je prvo u lagao da ima 18 godina, a onda mu je rekao da se ne ljuti, ali da ima 14 godina, na što mu je optuženik napisao da mu je to ok. Također je rekao i da su imali planove za dalje, da se opet nađu, a optuženik ga je planirao voditi na more i u Zagreb.

Treba reći i kako je sve došlo do policije, kada je otac maloljetnika sve prijavio. U sklopu postupka, ispitan je i on. Kako kaže nije znao da se njegov sin ide naći s optuženikom jer mu je sin rekao da ide prespavati kod prijateljice. Otac kaže da čim je saznao što se dogodilo, odmah je otišao na policiju, a sin mu je potvrdio da su se ponovno trebali naći i to tjedan dana nakon prvog susreta. Na ovakvu presudu žalilo se Državno odvjetništvo, koje smatra da je odluka o visini kazne zatvora premala. Navode kako je optuženik sve napravio bezobzirno i sebično uz znatan stupanj odlučnosti i upornosti.

- Iz sadržaja pretraženog mobitela optuženika utvrđeno je da je optuženik prethodno imao spolne odnose s najmanje dva djeteta u dobi od 15 godina te s određenim brojem osoba u dobi od 18 i 19 godina. Iako takvim ponašanjem samim po sebi nisu ostvarena obilježja kaznenih djela, jasno je vidljivo da optuženik nimalo ne preza od spolnih odnosa s osobama koje su u odnosu na njega i dalje mentalno i emocionalno djeca - naveo je DORH. Neslužbeno doznajemo i kako će se na visinu zatvorske kazne žaliti i odvjetnik osuđenog muškarca.

Ranije smo objavili i kako su u sklopu ove istrage, u mobitelu okrivljenika, pronađene snimke i fotografije koje su otkrile farmu užasa na kojoj su muškarci silovali životinje. Podsjetimo, trojici okrivljenika u tom predmetu nedavno je krenulo suđenje, a sudac Mirko Živić odlučio je isključiti javnost iz predmeta. Treba reći i kako je Udruga Prijatelji životinja poslala priopćenje u kojem traže izuzeće suca Živića iz ovog predmeta. Kako navode zgroženi su odlukom da se javnost isključi iz postupka pozivajući se na potrebu zaštite obiteljskog života okrivljenika.

- S obzirom na specifičnost predmeta te njegovu društvenu i moralnu osjetljivost, smatramo da je prisutnost javnosti važna kako bi se osiguralo pravično i transparentno suđenje - pojasnili su Prijatelji životinja

Općinsko Državno odvjetništvo podignulo je, podsjetimo, optužnicu protiv trojice državljana Hrvatske (1955., 1970. i 1977.) zbog počinjenja kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja. Optužnicom se tereti prvookrivljenika (1955.) i drugookrivljenika (1970.) da su omogućavali trećeokrivljeniku (1977.) te najmanje još trojici nepoznatih osoba da u njihovim kućama i štalama koriste životinje za spolne odnose, a drugookrivljenika (1970.) i trećeokrivljenika (1977.) se tereti i da su koristili životinje za spolne odnose.

Kako smo prvi ranije objavili, osumnjičenike (55 i 70) tereti se da su na svojoj farmi drugim muškarcima omogućavali mučenje i silovanje životinja. Njih dvojica tijekom četiri godine trećem su muškarcu (45) i skupini drugih, za sada nepoznatih muškaraca, omogućavali da u kući i štali iskorištavaju životinje za spolni odnos. Riječ je, kako je navedeno u policijskoj prijavi, o najmanje dva psa labradora, hrvatskom ovčaru, jazavčaru, krmači, nerastu, teletu, kokoši i drugim životinjama.