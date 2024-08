Splićanka (43) koja je grubo vrijeđala djevojku iz Azije ide u zatvor! Vikala joj da je go***...

Sutkinja Općinskog prekršajnog suda u Splitu poslala je po prijedlogu splitske policije tjedan dana u zatvor Splićanku (43) koja je u lipnju rasistički izvrijeđala djevojku južnokorejskih korijena dok je s dečkom kupovala u dućanu, javlja Dalmatinski portal.

Sutkinja je odlučila prihvatiti prijedlog splitske policije i poslati Splićanku iza rešetaka. Stekla je uvjerenje da postoje osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, odnosno, Zakona o suzbijanju diskriminacije, navodi dalje DP.

Okrivljena je već kažnjavana, i prekršajno i kazneno. Sutkinja je odredila i psihijatrijsko vještačenje okrivljene.

A ovako je o incidentu ranije na društvenim mrežama govorila napadnuta djevojka, koja živi u Norveškoj.

THERE IS NO FULL VIDEO BECAUSE I DID NOT EXPECT TO GET SPIT ON WHILE BEING IN A SUPERMARKET. AND MY BRAIN DID NOT REACT FAST ENOUGH TO PULL MY PHONE OUT ABD START FILMING WHILE SHE WAS INSULTING US. #splitcroatia

- Najprije mi je usred trgovine govorila da ovdje nisam dobrodošla, da sam žuto go*no i da nemam nikakva prava, a onda me pljunula. Žao mi je što nisam to snimila jer tko je mogao očekivati da će i se to dogoditi. Najprije mi se unijela u lice u dužini lakta, a onda me i pljunula - rekla je djevojka na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama i izazvala zgražanje.

- Došao je moj momak koji je kupovao u drugom dijelu trgovine i dao mi vlažnu maramicu da se obrišem te ju je upitao zašto je to napravila. Ona je bila iznenađena i rekla: "Zašto to pitaš, pa ja nemam problema s tobom, ti si bijelac, ona je žuta, to nije u redu". Odlučili smo otići iz dućana, a ta žena nas je čekala iza kase nakon što je platila proizvode koje je kupila te je po leđima udarila momka koji nije Azijat. Pozlilo mi je, skoro sam se onesvijestila, a onda smo nazvali policiju kad smo izišli van iz trgovine. Kada sam već zvala policiju, odlučila sam i snimiti daljnje ponašanje ove žene prema nama - rekla je turistkinja.