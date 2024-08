Turistkinja iz Kine koju je žena iz Splita popljuvala dobila hrpu podrške: Nude joj i apartmane

Najprije mi je usred trgovine govorila da ovdje nisam dobrodošla, da sam žuto govno i da nemam nikakva prava, a onda me pljunula. Žao mi je što nisam to snimila jer tko je mogao očekivati da će i se to dogoditi. Najprije mi se unijela u lice u dužini lakta, a onda me i pljunula, ispričala je to turistkinja iz Kine na TikToku, koja je u lipnju ljetovala u Splitu. U trgovini mještovite robe doživjela je izrazito neugodno iskustvo. Zgrozilo je to brojne Splićane koji su joj u komentarima ispod snimke pisali da je uvijek dobrodošla u Hrvatskoj.

- Žao mi je što se to dogodilo, uvijek si dobrodošla. Možeš biti moj gost u Dubrovniku besplatno - napisao je jedan zgroženi Hrvat u komentaru.

Neki su joj čak ponudili i besplatan smještaj u apartmanima koje ljeti iznajmljuju.

- Jako mi žao, ona ne predstavlja Hrvate, uvijek si više nego dobrodošla. Imam apartman u Zagrebu, nudim ti besplatni smještaj na tjedan dana. Kao Hrvatu jako mi žao zbog toga što ti se dogodilo. Nadam se da ćeš se vratiti opet i dobiti toplu dobrodošlicu kakvu i zaslužuješ. Žao mi je što si imala posla s tom groznom osobom. Nadam se da ćeš imati mnogo bolje iskustvo u narednim danima - samo su neki od komentara podrške.