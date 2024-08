Splićanka (43) vrijeđala ženu iz Azije, a ranije je pijana tukla kćer: Sud je digao i optužnicu

Sutkinja Općinskog prekršajnog suda u Splitu poslala je po prijedlogu splitske policije tjedan dana u zatvor Splićanku (43) koja je u lipnju rasistički izvrijeđala djevojku južnokorejskih korijena dok je s dečkom kupovala u dućanu.

- Najprije mi je usred trgovine govorila da ovdje nisam dobrodošla, da sam žuto go*no i da nemam nikakva prava, a onda me pljunula. Žao mi je što nisam to snimila jer tko je mogao očekivati da će i se to dogoditi. Najprije mi se unijela u lice u dužini lakta, a onda me i pljunula - rekla je djevojka na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama i izazvala zgražanje.

Dalmatinski portal piše kako je Splićanka nedavno optužena i za tri kaznena djela na štetu vlastite djece. Zbog svega, sud traži da joj se izreče jedinstvena kazna od dvije godine zatvora.

Tereti je se da je u srpnju prošle godine u popodnevnim satima kraj igrališta osnovne škole u Spinutu s koncentracijom alkohola od 1,34 promila izudarala kćer. Pljunula joj je u lice nakon što se kći požalila da se tri godine nije brinula o njoj, a zatim ju je udarila i šakom.

Nakratko se udaljila, a kada se vratila s 9-godišnjim sinom, ponovno je udarila kćer. Jednom ju je udarila i nogom u leđa. Uzela joj je mobitel, ali ga je kćer uspjela istrgnuti iz ruke. Nakon toga je majka udara najmanje deset puta po glavi i tijelu, čupa za kosu i guši.

Žena se u policijskoj postaji bacila na zid i napravila rupu od 40-ak centimetara.

Porezala i bivšeg dečka

Optužnica je tereti za tjelesnu ozljedu na štetu kćeri, povredu djetetovih prava na štetu sina te oštećenje tuđe stvari na štetu Republike Hrvatske. Za prva dva kaznena djela predložena je sankcija od po godine i pol zatvora, a za treće šest mjeseci.

Splićanka je priznala da je udarila kćer dok je u ruci držala električnu cigaretu te da ju je udarila još jednom bez cigarete. Negira ostale udarce. Tvrdi da je kćer bila bezobrazna prema njoj. Potvrdila je i da ju je izvrijeđala, kako se u optužnici navodi. Sin tvrdi da nije ništa vidio.

Protiv nje postoji već pravomoćna presuda. Prije četiri godine dobila je uvjetnu od četiri mjeseca jer električnom cigaretom porezala arkadu bivšem dečku i zaprijetila mu:

- Ako bilo tko mene ugrozi, napast ću ga nožem. Tebe ću prvog prerezati preko vrata.