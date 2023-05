Splićanka koju invaliditet nije zatvorio u kuću treba pomoć kako bi mogla nastaviti živjeti

Splićanka Maša Bulatović je sa 17 godina doživjela prometnu nesreću te zadobila neotklonjivu ozljedu kralježnice koja ju je prikovala u kolica. No, to je nije spriječilo da završi Fakultet elektronike strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu, a stručnu praksu u Italiji i Njemačkoj. Kao ni da se natjecateljski bavi sportom, govori četiri strana jezika, svira gitaru i klavir. Radila je u jednoj IT tvrtki, a od 2022.godine je zaposlena u splitskoj udruzi Help.

Foto: Svi za Mašu

- Život shvaćam kao uzajamno davanje i primanje, pa ga upravo tako nastojim i živjeti. Sudjelovala sam u brojnim volonterskim i humanitarnim akcijama. No, ovaj put, da bih uopće mogla nastaviti živjeti i sama sam prisiljena tražiti pomoć - poručuje Maša Bulatović.

Zbog rane mogla bi izgubiti život

Naime, zbog stalnog sjedenja u kolicima Maši se 2021. godine otvorila dekubitalna rana. Zbog dekubitusa od tada je hospitalizirana već četiri puta, a deset mjeseci konstantno pije antibiotike. Najveći dio dana mora provoditi isključivo ležeći na prsima.

Zbog nastale rane mogla bi izgubiti život, a termin za operaciju čeka više od godinu dana te je neizvjesno kada će biti operirana.

Foto: Svi za Mašu

Stoga su njeni kolege i prijatelji iz udruge Help odlučili pokrenuti akciju kojoj je cilj prikupiti novac za operaciju dekubitusa, liječenje, postoperativni tretman te odgovarajuća invalidska kolica i medicinski krevet. (negativna kompresija i postoperativni tretman).

Ukupni troškovi za koje se skuplja novac iznose 67.025,03 kuna, a akcija traje do 20.7.2023. godine.

Pomozimo Maši

Svi koji žele pomoći Maši mogu to učiniti uplatom na račun koji je posebno otvoren za ovu akciju ili da se odazovu na neku od manifestacija koje će se organizirati uz pomoć brojnih institucija i poznatih osoba poput Medicinskog fakulteta u Splitu, FESB-a, Hrvatske udruge likovnih umjetnika, TBF-a i drugih.

Novac će se prikupljati na posebnom računu koji je udruga Help otvorila u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći.

Po završetku akcije, udruga Help će na svojim stranicama te na stranici “Svi za Mašu” objaviti koliko je novca prikupljeno.

Popis događanja “Svi za Mašu”: