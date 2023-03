Maleni Petar teško je bolestan i hitno treba pomoć: Nada postoji u Njemačkoj, liječenje je skupo

Dječak Petar Špoljarić rođen je tri mjeseca prije termina u Petrovoj bolnici u Zagrebu. Ne može zatvoriti usta i samostalno gutati pa ga hrane sondom, a kako je jedno vrijeme proveo na respiratoru pluća su mu jako oštećena i osjetljiva, objavio je dječakov otac na Facebook stranici.

Da bi mu se pružila pomoć, potrebno je prikupiti oko 150.000 eura za liječenje u Njemačkoj.

Emotivnu poruku na stranici napisao je dječakov otac Lovro kako bi skupio novac za liječenje malog osmomjesečnog Petra iz međimurskog sela Goričana.

- Bok! Ja sam Petar Špoljarić. Imam mamu Mateju, tatu Lovru i najbolju seku Pavlu. Međutim ja nisam kao oni, pa sam otvorio ovu stranicu... Imam artrogripozu (ne mogu ništa s rukama niti nogama i sve me boli). Uz to ne znam jesti, pa imam sondu. Ne znam disati, pa imam traheostomu iliti kanilu. Imam sreće što sam se rodio u ovo vrijeme, jer da sam došao na svijet pred 20-ak godina, ne bih ovo sada govorio tati koji piše kako mu ja govorim - stoji u objavi.

- Rodio sam se prerano, točnije 3 mjeseci ranije u Zagrebu u Petrovoj bolnici. Nije moja, samo se zove kao ja! Bio sam u inkubatoru na respiratoru jedan dugi period i to je uzelo svoje. Pluća su mi jako oštećena i osjetljiva i ne mogu zatvoriti usta niti gutati (JOŠ!). Pisat ću vam svako malo svoj napredak i što sve točno ne štima sa mnom, ali u međuvremenu da vam velim svoj plan. Hoću ići u veliku Njemačku da mi poslože moje ruke i noge. A tamo se to lijepo fino plaća, koliko sam imao za čuti, bude to do nekih 150.000,00 €. E sad, moj tata je već htio prodati onu kršinu od auta koju ima, no na vrijeme sam ga zaustavio i rekao da ta hrpa lima ne vrijedi nešto novaca. I znam da ga to veseli i da me želi provozati u njemu. A kasnije mi ga hoće ostaviti da se vozim sam. Pa evo imate gore moj broj računa ako mi želite pomoći. A ja ću vam vratiti jednim velikim osmjehom! Čim se naučim kako se to radi - napisao je tata Lovro na stranici.

Prikupljeno preko 50.000 eura

Prije tri dana su na stranici objavili kako je prikupljeno preko 50.000 eura. Organiziraju se razne humanitarne akcije kako bi se pomoglo malenom Petru.

U akciju pomoći su se uključili srebrni olimpijac Filip Ude, glumac Jan Kerekeš i brojni drugi, a za 6. svibnja najavljeno je i druženje na šoderici u Goričanu.

Petar će, po svemu sudeći, trebati više operativnih zahvata i razna pomagala, a potrajat će i rehabilitacija. Pokrenuta je humanitarna akcija "Petar je mali borac" koja će potrajati do 9. lipnja.

U njemačkoj bolnici dobili su termin za prvi pregled 20. travnja. Artrogripoza je prirođena bolest mišića lokomotornog sustava. Klinički simptomi vidljivi su već pri rođenju. Prevalencija varira u različitim istraživanjima između jednog djeteta na 3000 do jednog na 12.000.

