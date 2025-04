Split je za 2501 euro kupio Spaladium Arenu vrijednu 59 milijuna. Evo kakav je plan...

Nakon završene dražbe za Spaladium Arenu, prihvaćena je ponuda Grada Splita u iznosu od 2.501 eura. Očekivala se još jedna ponuda, no ona u srijedu do devet sati, do kada je bio rok, nije stigla.

Gradonačelnik Ivica Puljak, u pratnji zamjenika Antonia Kuzmanića, izjavio je kako još predstoji jedan administrativni korak krajem mjeseca, nakon čega će vlasništvo biti i službeno potvrđeno. Drugim riječima, čeka se za prođe žalbeni rok.

- Koristim priliku da zahvalim svima koji su sudjelovali u ovom procesu, uključujući Gradsko vijeće koje je odobrilo da idemo do iznosa od pet milijuna eura. Ovim smo pokazali da smo sve korake proveli pažljivo i odgovorno - poručio je gradonačelnik Puljak najavivši da Grad Split planira dodatno uložiti oko 2,5 milijuna eura u obnovu i aktivaciju Arene, s ciljem da se što prije stavi u funkciju te ponovno postane središte sportskih, kulturnih i drugih događanja.

- Bilo je dosta skeptičnih komentara, naročito od političkih oponenata, no današnji ishod potvrđuje da smo postupali ispravno. Žao mi je što s nama danas nije profesor Dejan Kružić, ali mi je drago da smo ispunili njegovu želju – jer smo zajedno s njim pažljivo osmislili svaki korak ovog procesa - zaključio je gradonačelnik.



Podsjetimo, riječ je o četvrtoj dražbi na kojoj je ponuđena sportska dvorana, udio prava građenja i okolno zemljište ukupne površine 30.798 četvornih metara sveukupne vrijednosti od nešto više od 59 milijuna eura. Dvorana je zatvorena prije dvije godine zbog komunalnih dugova u iznosu od 320.000 eura. Podsjetimo, oko Spaladium Arene godinama se vode sporovi jer je riječ o kompleksnom javno-privatnom partnerstvu. Pokojni profesor Dejan Kružić i odvjetnik Kruno Peronja uspjeli su osporiti potraživanja banaka, što je otvorilo put da dvorana pređe u ruke Grada Splita.

Spaladium Arenom upravljao je Sportski grad TPN d.o.o., tvrtka koja je u stečaju. Najveći vjerovnik je upravo Grad Split, s ukupnim potraživanjima od gotovo pet milijuna eura.