Split: Optužen mladić koji je šakama izudarao maloljetnika i pri tom ga teško ozlijedio...

Splitsko Općinsko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv mladića rođenog 2005. godine zbog teškog fizičkog napada koji se dogodio prošle jeseni na području Splitsko-dalmatinske županije.

Prema navodima iz optužnice, incident se zbio 18. studenog 2025., kada je okrivljenik, s namjerom da teško ozlijedi žrtvu, šakom udario u glavu maloljetnika rođenog 2007. godine. Nakon snažnog udarca, mladić se srušio na tlo te je pritom zadobio tešku ozljedu glave, zbog čega je završio na liječničkoj obradi.

Tužiteljstvo tereti okrivljenika za kazneno djelo teške tjelesne ozljede, a u optužnici je zatraženo i produljenje istražnog zatvora.

Kao razlog navode postojanje opasnosti da bi mladić mogao ponoviti djelo ili posegnuti za nasiljem.