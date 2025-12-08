KBC Split: 'Ozlijeđeni policajac je stabilnije, ali i dalje kritično'

​Splitski policajac Ante Križan, kojega je u srijedu u noćnim satima u kvartu Bilice nožem po život opasno ozlijedio 18-godišnji mladić nešto je stabilnije, no još uvijek iznimno teško i životno ugrožavajuće, doznaje se u ponedjeljak u splitskom KBC-u. ​

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:19 Policajca heroja iz Splita mladić izbo nožem nasred ulice više od pet puta. Bore mu se za život... | Video: 24sata/pixsell

Pacijent je danas u stabilnijem stanju, no njegovo zdravstveno stanje i dalje je iznimno teško. Nastavlja​ se s procesom intenzivnog liječenja, a pokušaj odvajanja od respiratora razmotrit će se kada liječnički tim procijeni da su za to ispunjeni medicinski uvjeti.

​- Razumijemo interes javnosti i nadu svih da će se uskoro moći čuti ohrabrujuće vijesti. Ipak, molimo za poštivanje prava pacijenta na privatnost i dostojanstvo, kao i privatnosti njegove obitelji​ - poručuju iz KBC-a.

Splitski kontakt policajac Prve policijske postaje Ante Križan napadnut je u srijedu navečer na adresi Put Mostina. Vraćao se s posla kući kada je doznao da njegove kolege tragaju za 18-godišnjakom koji je prijetio svojim ukućanima.

Nakon što je naišao na njega pokušao ga je zaustaviti, no mladić je izvadio nož i izbo ga desetak puta. Nanio mu je teške i po život opasne ozljede, zbog čega je u samo jednom danu bio nekoliko puta u operacijskoj dvorani.

Napadač je nakon toga​ pokušao pobjeći, ali ga je policija ubrzo uhvatila. Sada se nalazi na Odjelu psihijatrije.