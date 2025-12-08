Obavijesti

News

Komentari 0
NAPAO GA MLADIĆ (18)

KBC Split: 'Ozlijeđeni policajac je stabilnije, ali i dalje kritično'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
KBC Split: 'Ozlijeđeni policajac je stabilnije, ali i dalje kritično'
Zagreb: Auto se zaletio u izlog u Maksimirskoj ulici | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Splitski kontakt policajac napadnut je u srijedu navečer na adresi Put Mostina. Vraćao se s posla kući kada je doznao da njegove kolege tragaju za 18-godišnjakom koji je prijetio svojim ukućanima

​Splitski policajac Ante Križan, kojega je u srijedu u noćnim satima u kvartu Bilice nožem po život opasno ozlijedio 18-godišnji mladić nešto je stabilnije, no još uvijek iznimno teško i životno ugrožavajuće, doznaje se u ponedjeljak u splitskom KBC-u. ​

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Policajca heroja iz Splita mladić izbo nožem nasred ulice više od pet puta. Bore mu se za život... 01:19
Policajca heroja iz Splita mladić izbo nožem nasred ulice više od pet puta. Bore mu se za život... | Video: 24sata/pixsell

Pacijent je danas u stabilnijem stanju, no njegovo zdravstveno stanje i dalje je iznimno teško. Nastavlja​ se s procesom intenzivnog liječenja, a pokušaj odvajanja od respiratora razmotrit će se kada liječnički tim procijeni da su za to ispunjeni medicinski uvjeti.

​- Razumijemo interes javnosti i nadu svih da će se uskoro moći čuti ohrabrujuće vijesti. Ipak, molimo za poštivanje prava pacijenta na privatnost i dostojanstvo, kao i privatnosti njegove obitelji​ - poručuju iz KBC-a.

POLICAJAC HEROJ Policajac koji je napadnut u Splitu nagrađivan je zbog rada: 'Velika je potpora zajednici...'
Policajac koji je napadnut u Splitu nagrađivan je zbog rada: 'Velika je potpora zajednici...'

Splitski kontakt policajac Prve policijske postaje Ante Križan napadnut je u srijedu navečer na adresi Put Mostina. Vraćao se s posla kući kada je doznao da njegove kolege tragaju za 18-godišnjakom koji je prijetio svojim ukućanima.

Nakon što je naišao na njega pokušao ga je zaustaviti, no mladić je izvadio nož i izbo ga desetak puta. Nanio mu je teške i po život opasne ozljede, zbog čega je u samo jednom danu bio nekoliko puta u operacijskoj dvorani.

Napadač je nakon toga​ pokušao pobjeći, ali ga je policija ubrzo uhvatila. Sada se nalazi na Odjelu psihijatrije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena
DVOSTRUKO UBOJSTVO

Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena

Andreja K. je 2024. prijavila da ju je bivši muž fizički ozlijedio dok su bili u braku. Zbog krivog datuma je sud mogao samo odbaciti prekršajnu prijavu protiv bivšeg supruga, koji sjedi u zatvoru zbog njenog ubojstva
VIDEO Evo tko je tip koji je gazio ruže za ubijene žene na Trgu! Snimili su ga među moliteljima
SKANDAL NA TRGU

VIDEO Evo tko je tip koji je gazio ruže za ubijene žene na Trgu! Snimili su ga među moliteljima

Ruže je tamo postavila umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, a njih 38 simbolizira 38 ubijenih žena u zadnje tri godine. Na snimci se vidi kako muškarac namjerno gazi po ružama
Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio
POKUŠAVA OPRAVDATI KUKAVIČKI ČIN

Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio

Nakon vala osuđujućih reakcija, Kumerle se oglasio videom u kojem pokušava opravdati svoj postupak. Nazvao ga je "spontanim performansom"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025