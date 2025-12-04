Obavijesti

POLICAJAC HEROJ

Ovo je policajac koji je izboden u Splitu. Nagradili su ga 2021.: 'On je velika potpora zajednici'

Foto: Grad Split

Kontakt policajac Ante Križan, koji je bio zadužen za suradnju sa Splićanima u gradskom kotaru Kman, i dalje je kritično. Njegove su kolege zabrinute za njega

Splitski policajac Ante Križan, kojeg je sinoć izbo rastrojeni 18-godišnjak, i dalje je kritično. Nalazi se na intenzivnoj njezi KBC-a Split i liječnici i drugo osoblje daju sve od sebe kako bi se izvukao. Ima više od pet uboda po cijelom tijelu.

Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, 59-godišnji policajac kobne se večeri vraćao kući s odrađene smjene u 1. PP, u kojoj, uz ostalo, radi i kao kontakt policajac za područje gradskog kotara Kman.

Vjerojatno je prije odlaska s posla čuo za informaciju da njegovi kolege traže 18-godišnjaka za kojega se sumnjalo da namjerava ozbiljno nauditi roditeljima. Policiji je, doznaju, stigla dojava da je mladić uzeo poveći nož iz stana jednog od članova svoje obitelji uz riječi da ih ide "sve pobiti". Policijski službenici vrlo brzo su stigli ispred kuće njegovih roditelja, no mladića nisu tamo zatekli pa su ga čekali.

Prema svemu sudeći, piše Slobodna Dalmacija, policajac, koji je u tom trenutku bio u civilu i izvan službe, vidio je na cesti u Ulici Put Mostina mladića i prepoznao ga te ga pokušao zaustaviti. U tom trenutku ga je 18-godišnjak divljački napao nožem nanoseći mu više od pet uboda. S vrlo šturim informacijama koje su imali, policija je odmah krenula u potragu za nepoznatim napadačem. Nakon više sati mladić se vratio ispred obiteljske kuće, ispred koje ga je čekala i uhitila policija. Ubrzo su posumnjali da je povezan i s napadom na njihova kolegu, a navodno su pronašli i odbačeni krvavi nož.

Foto: Grad Split

Inače, kolege samo hvale rad teško ranjenog Križana, koji je 2021. i nagrađen Medaljom Grada Splita.

- Dodjelom priznanja i promocijom pozitivnog doprinosa policijske službe kvaliteti življenja u Splitu, značajno se utječe na praktičnu povezanost svih, za svakodnevni život zajednice važnih društvenih subjekata, što policija svakako predstavlja. Policijski službenik Ante Križan,  djelatnik je Prve policijske postaje Split, na radnom mjestu kontakt policajac. Nagrađen je zbog kvalitetnog obavljanja poslova kontakt policajca kroz koje pruža potporu zajednici, aktivno surađuje s obrazovnim ustanovama, komunalnim redarstvom i drugim institucijama te provodi ciljane mjere prevencije i zaštite rizičnih skupina - napisali su nakon dodjele iz PU splitsko-dalmatinske. 

Medalju mu je uručio tadašnji gradonačenik Splita Ivica Puljak.

