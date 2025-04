Split postao vlasnikom Spaladium Arene: U obnovu mislimo uložiti 2,5 milijuna eura

Puljak je na izvanrednoj konferenciji za novinare najavio da će Spaladium Arena biti vjerojatno otvorena do kraja godine, no prvo treba vidjeti u kakvom je stanju i rekonstruirati sve što treba da bi se mogla koristiti.

"Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovom procesu, uključujući i Gradsko vijeće koje je odobrilo da idemo do iznosa od oko pet milijuna eura. U obnovu mislimo uložiti 2,5 milijuna eura kako bi se Arena čim prije vratila u funkciju, kako bi se u njoj mogli organizirati kulturni i sportski događaji. Nakon toga ćemo razgovarati s Vladom da se cijeli projekt završi i da taj dio grada postane uredan i lijep", izjavio je Puljak.

Podsjetio je da su ih u posljednje vrijeme politički protivnici optuživali za krive korake, no to što je Grad Split od danas vlasnik Arene pokazuje da su sve napravili kako treba.

Upitan za komentar za to što drugi ponuditelj nije licitirao za Arenu odgovorio je kako je to njegov odluka, a Grad Split bio je spreman ići do iznosa od oko pet milijuna eura.

S bankama ne očekuje nikakve probleme jer 29. travnja čekaju formalni korak, tj. odluku kojom bi Grad postao vlasnik Arene kojom će upravljati Javna ustanova Sportski objekti Split.