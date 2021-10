U petak u splitskom parku na Kmanu policije je privela muškarca s nožem.

Anka Đikić, njegovateljica i edukatorica iz Udruge Anđeli, opisala je cijeli šokantan događaj na svom Facebook profilu.

Kaže da je za djecu bio organiziran niz aktivnosti u sklopu međunarodnog volonterskog projekta '72 sata bez kompromisa', a onda su djelatnice vrtića primijetile sumnjivog muškarca.

- U petak smo u sklopu akcije "72 sata bez kompromisa" imali divno osmišljene aktivnosti s našom djecom iz vrtića. Mlade cure (većinom srednjoškolke) s našom su dječicom imali razne aktivnosti, naravno uz pratnju nas, djelatnika, u parku pored Udruge. Primijetili smo čovjeka koji nas je okom pomno pratio, polunasmiješen. Sve bi to bilo u redu da se, nakon nekog vremena, nije približio, šetao oko nas, jako blizu djece. Tada smo kolegica i ja vidjele da nosi nož u ruci i to na udaljenosti od nas, svega metar i pol do dva. Snašli smo se, okupili djecu na jedno mjesto, pravili se kao da ništa nismo vidjeli i pozvali policiju - opisala je Đikić na Facebooku.

Pohvalila je policijske službenike Prve policijske postaje u Splitu koji su, kako kaže, reagirali u roku od pet minuta.

- Zbilja moram pohvaliti policiju, odnosno djelatnike Prve policijske postaje Split, koji su došli doslovno u pet minuta. Pretresli su ga, pronašli nož i priveli ga. Volontere smo umirili, djeca, Bogu hvala, nisu ništa ni primijetila. Sve nas je to uznemirilo, ne samo zbog naše djece s kojima smo redovito u parku, već zbog sve druge djece koja borave u, mislim, jednom od većih parkova u Splitu, a nisu uvijek pod nadzorom roditelja, uključujući mlađe i starije osnovnoškolce.

Ponovno je nazvala policijsku postaju kako bi provjerila što je s privedenim muškarcem.

Doznala je da se ne radi o izoliranoj prijavi jer je muškarac policiji poznat od prije.

- Jutros zovem Prvu policijsku postaju da vidim što je s dotičnim gospodinom i saznam da ima nekoliko prijava, različitih prekršaja, da je izveden pred sutkinju, koja ga je PUSTILA NA SLOBODU. Pitam se, po tko zna koji put, što je s hrvatskim sudstvom?! Treba li se dogoditi tragedija da bi se postupilo kako pripada? Ja na ovo ne mogu ostati prekriženih ruku. Meni je ovo strašno! Da se razumijemo, ne želim ovim potaknuti linč na čovjeka, ali čovjek očigledno nije dobro, valjala bi mu se ukazati pomoć i/ili bi trebao biti smješten u instituciju kojoj pripada, a ne pušten na slobodu (da podsjetim ima nekoliko prijava različitih prekršaja!). Što mi, kao laici, možemo učiniti kako bismo se zaštitili od ovakvih nemilih događaja i uznemiravanja u našoj neposrednoj okolini te bližoj ili daljoj budućnosti? Ponavljam pitanje -treba li se dogoditi tragedija da bi se postupilo kako treba? Ne, tada neće biti kako treba, jer će biti kasno. Državo, sudstvo, ima li te?! - zaključila je njegovateljica.

Kako su nam potvrdili iz policije, u petak 15. listopada oko 16.20 sati zaprimili su dojavu da u Splitu u Šibenskoj ulici muškarac (49) šeta ulicom s nožem u ruci. Po dolasku policije, muškarac se pokušao udaljiti, a ubrzo je prisilno uhićen.

Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je od muškarca oduzela nož te manju količinu marihuane.

Muškarac je uz optužni prijedlog priveden u subotu na Općinski prekršajni sud.