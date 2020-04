Split: Sve staje na tri mjeseca, proračunski minus do 300 mil.

Rezat će se plaće u gradskoj upravi i tvrtkama, i to od 10 do 20 posto ovisno o funkcijama, ukinuti će se plaćanje prekovremenog rada i rada po ugovoru o djelu, zabranit će se nova zapošljavanja i smanjiti svi troškovi koji nisu neophodni.

Zaustaviti će se svi natječaji, ukinut će se sredstva za manifestacije i događanja i suspendirati sve nepokrenute javne nabave.

Istovremeno će se grad morati zadužiti kako bi normalno funkcionirao, obzirom da će manjak u proračunu po sadašnjim projekcijama iznositi i do 300 milijuna kuna.

Neka dobra vijest?

Građani će biti izuzeti od ovrha gradskih komunalnih tvrtki u iduća tri mjeseca.

Sukus je to mjera za suzbijanje gospodarske krize koje je gradonačelnik Andro Krstulović Opara predstavio sa svojim financijsko-gospodarskim timom.

- Dužni smo dati maksimum i pružiti dodatni poticaj. Ne smijemo dozvoliti da splitsko gospodarstvo bude spaljena zemlja. Potrebno je napraviti rezove iznutra. Budemo li gledali svak za sebe za pola godine neće biti nikoga. Ovim paketom mjera preuzimamo dio tereta na gradsku upravu kako bi gospodarstvu dali apsolutni maksimum štiteći pritom najugroženije, građane i one najizloženije, rekao je gradonačelnik, a situaciju je konkretnije pojasnio član tima i poznati splitski ekonomist Dejan Kružić:

- U ovakvom proračunu, tih milijardu i 200 milijuna kuna zacrtanih prihoda biti će značano manje. U ovom trenutku očekuje se da se 25 posto od proračuna neće moći realizirati i zato treba ići na mjere ograničenja i smanjenje svakog troška koje je moguće postići.

I uz to se nameće nužnost zaduživanja, i to u respektabilnim iznosima, jer i kada bi sve korisnike gradskog proračuna sveli na nulu, što je nemoguće, to svejedno ne bi riješilo problem, rekao je Kružić.

Sve predložene mjere vrijedit će do 30. lipnja, a mijenjati će se ovisno o situaciji s pandemijom koronavirusa.

