PREVARILI GA

Split: Ulagao u kriptovalute, ostao bez 130.000 eura

Piše HINA,
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija istražuje internetsku prijevaru u kojoj je 51-godišnji hrvatski državljanin oštećen za više od 130 tisuća eura nakon što je nasjeo na lažnu platformu za ulaganje u kriptovalute

Kako je izvijestila splitsko-dalmatinska policija, oštećeni je krajem kolovoza 2025. putem interneta naišao na oglas koji je promovirao ulaganje u kriptovalute.

Nakon što je otvorio poveznicu, kontaktirala ga je osoba koja se predstavila kao financijski savjetnik te mu ponudila ulaganje uz obećanje brze zarade.

Tijekom nekoliko tjedana s njim su komunicirale osobe koje su se predstavljale kao djelatnici iste tvrtke, navodeći ga da na više računa uplati ukupno 132.867 eura. Kada mu novac nije vraćen niti je ostvario obećanu dobit, shvatio je da je prevaren te slučaj prijavio.

U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja identiteta počinitelja i okolnosti kaznenog djela računalne prijevare, kažu u policiji.

