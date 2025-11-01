Obavijesti

UZELI JOJ 5000 EURA

Lažnom liječniku u Osijeku dala novac i nakit za operaciju kćeri

Piše HINA.,
ILUSTRACIJA | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Nakon što je zatražio predujam za hitnu operaciju njene kćeri, 70-godišnjakinja je nepoznatoj ženskoj osobi, koja joj je došla na vrata, predala 4500 eura i nakit vrijedan oko 500 eura

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantima koji su 70-godišnjakinju iz Osijeka oštetili za oko 5000 eura koje im je dala kao predujam za navodnu operaciju njezine kćeri, izvijestila je u subotu policija.

Nepoznati muškarac je u petak popodne nazvao 70-godišnjakinju iz Osijeka te ju doveo u zabludu, lažno se predstavljajući kao liječnik. 

Nakon što je zatražio predujam za hitnu operaciju njene kćeri, 70-godišnjakinja je nepoznatoj ženskoj osobi, koja joj je došla na vrata, predala 4500 eura i nakit vrijedan oko 500 eura.

Ubrzo se ispostavilo da je prevarena, pa je događaj prijavljen policiji. U policiji navode kako tragaju za nepoznatim prevarantima.

