Split ulaže 3,5 milijuna eura u obnovu Rive: Stižu svjetla, zelenilo i novi pogled na Palaču

Piše HINA,
Foto: Zvonimir Barisin

Grad Split započet će nakon turističke sezone s rekonstukcijom središnjeg dijela Rive a projekt je vrijedan 3,5 milijuna eura, najavio je u utorak splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na predstavljanju projekta koji je izradio zagrabački arhitektonski studio 3LHD

"Nakon sezone krećemo u radove rekonstrukcije centralnog dijela Rive, vrijedne oko 3,5 milijuna eura. Glavni projekt predan je za dozvolu i spremni smo za izvedbu. Riva dobiva otvoreniji pogled prema Palači i zelenilu, novu rasvjetu, hortikulturu i urbanu opremu, a 'vješala' odlaze u povijest", rekao je Šuta.

Naime, projekt predviđa uklanjanje metalnih nosača rasvjete i tendi na Rivi koje su građani nazivali "vješalima", a umesto njih predviđeno je postavljanje svjetala u obliku jarbola i jednoobraznih tendi na objektima za zaštitu od sunca i vremenskih uvjeta. Riva će dobiti otvoren pogled prema Dioklecijanovoj palači i prirodnom zelenilu.

Projekt je izradio zagrabački arhitektonski studio 3LHD koji je na arhitektonskom natječaju 2004.-2005. godine osvojio prvu nagradu. Rekonstrukcijski zahvat površine 14500 kvadratnih metara određen je građevinskom dozvolom iz 2006. godine, a obuhvaća zamjenu urbane opreme, intervencije u postojeće opločenje, hortikulturni fond, instalacije, tende i rasvjetna tijela. 

Arhitekt Saša Begović kazao je da je rekonstrkcijom predviđena sanacija dotrajalih kamenih ploča, obnova klupa i urbane opreme.

"U isto vrijeme će se urediti komunalna infrastruktura, a odradit će se i zahvati na instalacijama koje od posljednje rekonstrukcije Rive nisu obnavljane", istaknuo je Begović. 

Splitska Riva posljednji je puta obnovljena 2007. godine.

