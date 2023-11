Split: Umirovljenici i socijalno ugroženi će dobiti božićnice

Splitski umirovljenici i socijalno ugroženi građani u prosincu mogu očekivati božićnice u rasponu od 60 do 150 eura, najavili su u srijedu iz Grada Splita.

Božićnice će se dijeliti umirovljenicima koji ostvaruju pravo na potporu u sklopu projekta Moj zlatni Split, njegovateljima, korisnicima osobne invalidnine Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji od Grada Splita primaju naknadu, te korisnicima zajamčene minimalne naknade koji imaju rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Umirovljenici s prihodima do 292 eura koji od Grada Splita ostvaruju pravo na potporu u sklopu projekta Moj zlatni Split s prebivalištem na području Splita u trajanju od najmanje tri godine raspoređeni su u tri kategorije.

Oni s prihodima do 119,45 eura dobit će 150 eura, s prihodima od 119,46 do 199,08 eura dobit će 100 eura, a oni koji primaju od 199,09 do 292,00 eura čeka 80 eura, navode iz Grada.

Iznos od 150 eura dobit će njegovatelji s prebivalištem na području Grada Splita u trajanju od najmanje tri godine, koji primaju potporu.

Pravo na božićnicu u iznosu od 60 eura ostvaruju korisnici osobne invalidnine Hrvatskog zavoda za socijalni rad s prebivalištem na području Grada Splita u trajanju od najmanje tri godine, koji od Grada Splita primaju naknadu.

Korisnici zajamčene minimalne naknade Hrvatskog zavoda za socijalni rad s prebivalištem na području Grada Splita mogu ostvariti božićnicu u iznosu od 60 eura.

Korisnici naknada nisu dužni podnositi zahtjev za ostvarivanje prava na božićnicu, zahtjev u kojem će navesti račun na koji će isplatiti božićnica moraju podnijeti samo korisnici zajamčene minimalne naknade koji ne primaju troškove ogrjeva u 2023. godini od Grada Splita.

Zahtjev se može preuzeti od 29. studenog u centralnoj pisarnici ili na web stranici Grada Splita te dostaviti osobno u centralnu pisarnicu, poštom ili na adresu elektroničke pošte: pisarnica@split.hr, poručuju iz Grada.