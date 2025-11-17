Obavijesti

News

Komentari 9
29 PRIVEDENIH

Splitska policija o detaljima masovne tučnjave: Dogovorili su 5 na 5. Gledalo je 50 djece

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Splitska policija o detaljima masovne tučnjave: Dogovorili su 5 na 5. Gledalo je 50 djece
Foto: Pixsell/canva

Splitska policija objavila je detalje o tučnjavi na igralištu osnovne škole

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je u vremenskom periodu od 10.11.2025. godine do dana 16.11.2025. godine putem društvene mreže Snapchat dogovoren fizički sukob na igralištu OŠ Trstenik, „tučnjava“ 5 na 5, koja se odnosila na učenike dvije osnovne škole. Sinoć je došlo do dogovorenog sukoba, sudjelovalo je 8 maloljetnika, a 50 je promatralo. Sukob je trajao vrlo kratko jer su ga svojim dolaskom prekinuli policijski službenici, a osobe koje su se nalazile na igralištu i oko igrališta, kada su uočile policijske službenike, počele su bježati. Policijski službenici su spriječili pokušaj bijega i priveli 29 maloljetnika, objavila je splitska policija.

NA ŠKOLSKOM IGRALIŠTU Masovna tučnjava maloljetnika u Splitu! Policija: Njih 20-ak pod nadzorom. Zovemo i roditelje
Masovna tučnjava maloljetnika u Splitu! Policija: Njih 20-ak pod nadzorom. Zovemo i roditelje

Podsjećamo, sukob je izbio u nedjelju su se oko 20 sati na igralištu Osnovne škole u splitskom kvartu Trsteniku. Nije bilo ozlijeđenih.

- Utvrđen je identitet svih koji su sudjelovali u organizaciji i tučnjavi. Radi se o maloljetnicima rođenim 2011. i 2012. godine. Ispitano je 29 maloljetnika uz prisustvo roditelja ili dežurnog djelatnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Za sve koji su sudjelovali u tučnjavi bit će, ako su ispunjeni zakonski uvjeti obzirom na dob, podnesen optužni prijedlog prekršajnom sudu za narušavanje javnog reda i mira. O ponašanju svih involviranih maloljetnika bit će obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad. U odnosu na roditelje daljnjim kriminalističkim istraživanjem ispitat ćemo postoje li činjenice koje se odnose na počinjenje kaznenog djela Povreda djetetovih prava zbog zanemarivanja svojih obaveza - dodaju iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'
SVJEDOK UŽASA

Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'

Lakić Đorović, umirovljeni potpukovnik pravne službe JNA, svjedok je brojnih događaja u zimu 1991. i 1992., kad je agresija JNA i Srbije na istok Hrvatske bila na vrhuncu
Drama oko nafte u Srbiji: '37 dana nismo dobili kapi od Janafa... Mali, hitno kupi dizel'
SRBIJI PRIJETI ENERGETSKI KOLAPS

Drama oko nafte u Srbiji: '37 dana nismo dobili kapi od Janafa... Mali, hitno kupi dizel'

"Hrvati su sat vremena prije uvođenja sankcija prekinuli dovod nafte. Ni sekundu nisu htjeli riskirati, a od nas su zarađivali po 50 milijuna eura godišnje", rekao je Aleksandar Vučić danas
Ovo je djevojka (32) ubijena u BiH. Prijetio joj je: 'Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme'
DETALJI STRAVIČNOG ZLOČINA

Ovo je djevojka (32) ubijena u BiH. Prijetio joj je: 'Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme'

Bježala je od ubojice od autobusne stanice te je uspjela pobjeći u kafić gdje se skrila u toaletu i nazvala policiju. Ubojica ju je sustigao i ubio ju je. BiH mediji pišu da joj je i ranije prijetio. Nedavno je nabavio pištolj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025