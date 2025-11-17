Splitska policija o detaljima masovne tučnjave: Dogovorili su 5 na 5. Gledalo je 50 djece

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je u vremenskom periodu od 10.11.2025. godine do dana 16.11.2025. godine putem društvene mreže Snapchat dogovoren fizički sukob na igralištu OŠ Trstenik, „tučnjava“ 5 na 5, koja se odnosila na učenike dvije osnovne škole. Sinoć je došlo do dogovorenog sukoba, sudjelovalo je 8 maloljetnika, a 50 je promatralo. Sukob je trajao vrlo kratko jer su ga svojim dolaskom prekinuli policijski službenici, a osobe koje su se nalazile na igralištu i oko igrališta, kada su uočile policijske službenike, počele su bježati. Policijski službenici su spriječili pokušaj bijega i priveli 29 maloljetnika, objavila je splitska policija.

Podsjećamo, sukob je izbio u nedjelju su se oko 20 sati na igralištu Osnovne škole u splitskom kvartu Trsteniku. Nije bilo ozlijeđenih.

- Utvrđen je identitet svih koji su sudjelovali u organizaciji i tučnjavi. Radi se o maloljetnicima rođenim 2011. i 2012. godine. Ispitano je 29 maloljetnika uz prisustvo roditelja ili dežurnog djelatnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Za sve koji su sudjelovali u tučnjavi bit će, ako su ispunjeni zakonski uvjeti obzirom na dob, podnesen optužni prijedlog prekršajnom sudu za narušavanje javnog reda i mira. O ponašanju svih involviranih maloljetnika bit će obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad. U odnosu na roditelje daljnjim kriminalističkim istraživanjem ispitat ćemo postoje li činjenice koje se odnose na počinjenje kaznenog djela Povreda djetetovih prava zbog zanemarivanja svojih obaveza - dodaju iz policije.