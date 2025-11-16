Masovna tučnjava maloljetnika u Splitu! Policija: Njih 20-ak pod nadzorom. Zovemo i roditelje

Splitska policija uočila je u nedjelju sukob skupine mlađih osoba na igralištu osnovne škole na području Trstenika. Oni su večeras oko 20.30 prekinuli taj sukob, a dio sudionika ovog događaja se razbježao..

Ali u neposrednoj blizini, policija je spriječila pokušaj bijega grupe mlađih osoba, njih 20-ak je stavljeno pod nadzor policijskih službenika.

U grupi zadržanih prema prvim informacijama s terena nema ozlijeđenih osoba.

Svi će biti dovedeni u policijsku postaju gdje će biti pozvani i roditelji obzirom da se radi o maloljetnim osobama.

- O događaju ćemo obavijestiti Hrvatski zavod za socijalni rad i provest će se kriminalističko istraživanje - priopćili su iz policije...