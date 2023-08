Splitski HDZ se oglasio nakon proglašenja sajamskih dana pa opleo po gradonačelniku Puljku

Iz Grada Splita danas su izvijestili da se dani 13., 15., 20. i 27. kolovoza te 3., 10., 17. i 24. rujna proglašavaju se sajamskim danima, prema odluci gradonačelnika Ivice Puljka, a u svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti, stoji u gradskom priopćenju. Prema spomenutoj odluci, prigodna prodaja na kioscima, štandovima i slično kao dio sajamskih aktivnosti može započeti u 8 sati i završiti do 24 sata.

Na to se osvrnuo i splitski HDZ.

Status Ivice Budimira prenosimo u cijelosti:

"Ljudi koji žele izigravati zakone ne smiju pobijediti jer bi to bila loša poruka za sve građane" - Ivica Puljak za Slobodnu Dalmaciju, 18.4.2023. nakon "snalaženja" vlasnika bankomata.

Danas je gradonačelnik donio odluku o održavanju tzv. sajamskih dana na sve državne praznike i nedjelje do kraja sezone hvaleći se kako se snašao i zaobišao nove odredbe Zakona o trgovini i neradnoj nedjelji. Činjenica jest kako je upravo Zakonom o trgovini predviđena mogućnost održavanja tzv. sajamskih dana za točno određene objekte i legitimno je da gradonačelnici koriste ovlasti koje im Zakon daje. Voljeli bi vidjeti na djelu gradonačelnika Splita i po drugim pitanjima kojima mu zakonski okvir daje isključivu ili pretežitu ovlast, a u prvom redu po pitanju razvoja i strategije turizma u Splitu – ključne stvari zbog koje su se vijećnici danas i sastali. To je kardinalno pitanje za sve građane Splita i budućnost našeg grada, a također pitanje od kojeg se gradonačelnik rado odmiče i u to se ne voli 'petljati'.