<p>Policijske uprave Zagrebačka, Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska u proteklih su devet mjeseci zaplijenili najviše droge u Hrvatskoj od čega Splitsko-dalmatinska najviše marihuane, gotovo 300 kilograma.</p><p>Zagrebačka uprava je imala 1430 zapljena od čega 134 kilograma marihuane, 13 kilograma amfetamina i 210 grama MDMA. Splitsko-dalmatinska je pak imala 1225 zapljena od čega je 227 kilograma marihuane, devet kilograma amfetamina i 2,5 kilograma kokaina, dok je Primorsko-goranska zabilježila 722 zapljene i to 33 kilograma marihuane, 3,4 kilograma amfetamina i 890 grama MDMA.</p><p>Samo od 1. do 14. listopada dalmatinski su dileri ostali bez ukupno 57,699 grama marihuane, 542,8 grama heroina, 43 stabljike marihuane i 180,5 grama amfetamina pa je tako ukupno u devet i pol mjeseci "palo" više od 283 kilograma marihuane, više od četiri kilograma heroina, 4,851 grama kokaina, devet kilograma amfetamina te 726 stabljika marihuane.</p><p>Golema je to vrijednost koju su domaći dileri mogli zaraditi, no srećom i zahvaljujući predanom radu splitskih inspektora za droge, nisu, upozoravaju u policiji.</p><p>Ističu da su zbog dobrih rezultata koje nižu posljednjih nekoliko godina uspjeli s ulice maknuti na stotine kilograma droge i brojne dilere te na taj način spasili mlade koji su imali priliku postati njihove mušterije i samim tim ovisnici na teret obitelji i društva.</p><p>Prema podacima u prvih devet mjeseci ove godine inspektori za droge su odradili 1317 zapljena, evidentirali 164 kaznena djela, što čini povećanje od 18 posto, za koja su prijavili 143 osobe od čega su 133 muškarca i deset žena, među njima i određen broj recidivista.</p><p>Osim vrhunskih inspektora kojima prosjek diže i jedna žena Služba za pomoć za detekciju droga ima i tri psa koji sudjeluju u gotovo svakom kriminalističkom istraživanju. Treći, a riječ je o belgijskom ovčaru, u policijsku je upravu stigao nedavno i već je, kao i njegove "kolege" odradio nekoliko zahtjevnih zapljena.</p><p>Voditelj Službe kriminaliteta droga Dušan Jenjić kaže kako im uz to puno pomažu i dojave građana od kojih dobivaju kvalitetna saznanja, ali i ističe kako bi volio kada bi ih bilo više.</p><p>"Svjesni smo da se građani iz određenih razloga boje, no trebaju i mogu imati puno povjerenje u nas jer svaku njihovu dojavu primimo sa ozbiljnošću. Dosta smo dobrih poslova odradili upravo zahvaljujući takvim dojavama. Građani svoja saznanja mogu javiti na 192, a kolege će proslijediti nama ili eventualno postaji", kaže Jenjić.</p><p>Govoreći o prioritetima tvrdi da je u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj jedan od glavnih prioriteta suzbijanje zlouporabe droga i to sprječavanje organiziranih oblika prodaje i proizvodnje droga, preko suzbijanja ulične prodaje narkotika ili otvorene narko scene, a sve to rade kako bi smanjili dostupnost droga i pojavu novih ovisnika. Treći im je smjer djelovanja suzbijanje krijumčarenja koje provode na granici i u "dubini".</p><p>"Mi smo u travnju, u jeku pandemije koronavirusa, zaplijenili 200 kilograma marihuane. To je jedna od najznačajnijih zapljena te vrste droge na našem području. Osim toga treba istaknuti i zapljenu koju smo odradili u rujnu, a riječ je o kilogramu i pol kokaina, a osim droge smo pronašli i devet ručnih bombi, automatsku pušku i 1737 komada raznog streljiva.</p><p>U drugom slučaju, isto u rujnu, pronašli smo više od dva kilograma amfetamina. Osim što smo pronalazili drogu u šest smo navrata pronašli i oružje zbog čega smo podnijeli kaznene prijave za neovlašteno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari", rekao je Jenjić.</p><p>Velikim akcijama doprinosi rad svih jer u ukupnosti zapljena droga osim Službe kriminaliteta droga participiraju i policijske postaje od onih na kopnu pa sve do udaljenijih, otočnih, kao i djelatnici interventne jedinice policije, napominje Jenjić.</p><p>Sva zaplijenjena droga se šalje u Centar za kriminalistička vještačenja Ivan Vučetić u Zagrebu, a nakon pravomoćnosti presude ili u roku godine dana se pali, dok se novac i ostali predmeti iz pojedinog slučaja predaju državnom odvjetništvu.</p>