Splitsko-dalmatinska će za sportske objekte iskeširati čak 800.000 kuna

Splitsko-dalmatinska županija objavila je u utorak 800 tisuća kuna vrijedan javni poziv za prijavu programa i projekata za izgradnju i održavanje sportskih objekata u ovoj godini.

Namijenjen je općinama i gradovima, odnosno sufinanciranju izgradnje/nastavku izgradnje ili nadogradnje sportskog objekta, za sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju objekta ili dijela objekta, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje vanjskih terena.

Maksimalan iznos pomoći kojim županija može sudjelovati u financiranju po pojedinačnom projektu/programu je 100.000 kuna.

Programe/projekte slabije razvijenih općina i gradova, dakle I. i II. stupnja razvijenosti (primjerice Cista Provo, Lovreć, Runović) županija može financirati do 90 posto vrijednosti, a razvijenijih općina i gradova, onih III. do VIII. stupnja razvijenosti, do 70 posto iznosa vrijednosti (Bol, Baška Voda, Brela itd.)

Javni poziv objavio je županijski Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport na mrežnoj stranici županije, a otvoren je 21 dan nakon objave.

Najčitaniji članci