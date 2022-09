Puljak: 'Grad Split ne može Spaladium areni oprostiti 23 milijuna kuna duga'

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak u četvrtak je na sjednici Gradskog vijeća izvijestio da tvrtka Sportski grad TPN, koja upravlja Spaladium arenom, duguje 23 milijuna kuna za komunalije Gradu Splitu i da ne može oprosti taj dug jer bi to bilo podložno kaznenim prijavama zbog pogodovanja privatnoj tvrtki.

- Svatko tko bi oprostio dug od 23 milijuna kuna Spaladium areni koja je privatna tvrtka bio bi podložan kaznenim i krivičnim prijavama i progonu - rekao je Puljak odgovarajući na vijećničko pitanje Tonija Tomasa (HDZ) što Grad Split namjerava poduzeti u vezi Spaladium arene.

Puljak je kazao kako želi da se cijeli projekt u vezi Spaladium arene, to jest toranj i parkiralište izgrade, što je i planirano prilikom gradnje arene za Svjetsko rukometno prvenstvo 2009.

- No, Spaladium arena je privatni projekt i to je isključiva odgovornost privatne tvrtke i banaka koje su to financirale, i mi nikad ne smijemo sebe dovesti u situaciju da u pravnim sporovima pogodujemo privatnoj tvrtki jer ti sporovi su vrijedni 600 milijuna kuna - istaknuo je Puljak.

Više puta je ponovio da Grad Split "nema niti smije imati" nikakvu pravnu vezu prema privatnoj tvrtki i privatnom projektu Spaladium arene. Puljak je također rekao kako Spaladium arena nije za prodaju, a na upit vijećnika jesu li točne medijske informacije da Grad Split komunalne troškove naplaćuje deset puta više nego što su komunalni troškovi Arene Zagreb koja je također izgrađena za Svjetsko rukometno prvenstvo 2009., Puljak je odgovorio da će se na to odgovor dati pisanim putem.

U Spaladium areni nedavno je održano Europsko vaterpolsko prvenstvo i za tu je prigodu ondje montiran bazen.

No, zbog nagomilanih komunalnih dugova prijeti opasnost zatvaranja Spaladium arene i otkazivanja planiranih koncerata i sajmova. Prema medijskim navodima, tijekom rujna i listopada očekuje se sazivanje Odbora vjerovnika u Stečajnom postupku, a potom i Skupštine vjerovnika.

Stečajni postupak nad Spaladium arenom to jest tvrtkom Sportski grad TPN počeo je krajem 2014. i još traje.

