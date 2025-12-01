Tomislav Bogović, potpredsjednik Udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Splita poručio je Opari kako ga žalosti oživljavanje države koja je 7. 12. 1991. godine, od strane Badinterove komisije, proglašena mrtvom
Splitskog antifašista rastužila je objava bivšeg gradonačelnika Splita: 'Budi čovjek, raspitaj se'
Bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara na društvenim je mrežama komentirao subotnje antifašističke prosvjede. Tom prilikom nazvao ih je 'gamadi jugoslavenskom'.
- Protuustavni i protuzakoniti ste, antife i ostale škovace! - napisao je.
Na te izjave stigao mu je i odgovor. Oglasio se Tomislav Bogović, potpredsjednik Udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Splita.
- Dragi moj Andro, rastužila me tvoja objava na fejsu u kojoj govoriš o antifama s dozom gađenja i mržnje jer je u pitanju gamad jugoslovenska? Škovace? - rekao je Bogović, prenosi Dalmatinski portal.
Istaknuo je kako na fotografijama koje je Opara objavio nema jugoslavenske zastave.
- Riječ je o zastavi Socijalističke Republike Hrvatske pa pretpostavljam da te ona asocirala na zazivanje bivše države, a u čijem sastavu je bila i tadašnja SR Hrvatska (ni ona druga nije zastava SFR Jugoslavije).
- Žalosti me da se upravo ovakvim objavama oživljava država koja je 7. 12. 1991. godine, od strane Badinterove komisije, proglašena mrtvom, a desnica je prigodno izvlači iz naftalina kako bi oživjela duhove prošlosti, sve u nedostatku argumenata za ekonomsku i političku sadašnjost.
- E pa, dragi moj Andro, pored ovih iznimki koje prozivaš postoje i antife koje ni na koji način ne zazivaju povratak Jugoslavije, koje nose službene hrvatske zastave i kojima su temeljne vrijednosti antifašizam i Domovinski rat. Jedna od takvih je i Udruga antifašista i antifašističkih boraca Grada Splita. Jesmo li onda i mi pod udarom tvoje protuzakonitosti i protuustavnosti?
- To što sam deklarirani antifašist ne znači da sam Jugoslaven niti da sam komunista, jer to nisam. Vjerovao ili ne, dragi moj Andro, ja sam Hrvat koji je jučer na prosvjedu u Zadru ponosno nosio zastavu svoje domovine Republike Hrvatske i prosvjedovao ZA Hrvatsku koja se ne srami svog antifašističkog naslijeđa, ZA Hrvatsku u kojoj nema mjesta mržnji i diskriminaciji i ZA Hrvatsku u kojoj se sloboda govora koristi za dijalog, a ne za podjele.
- Na Dalmatinskom maršu ‘Ujedinjeni protiv fašizma‘ nije bilo simbola koji slave Jugoslaviju i komunizam, ali nam je svejedno nekoliko desetaka maskiranih ‘crnaca‘ pokušavalo zapriječiti put, a bilo je i povika na ulicama Zadra ‘bando komunistička‘, ‘crveni fašisti‘, ‘smeća jugoslavenska‘... (posebna zahvala policiji koja cijelim putem marša nije dozvolila da pojedinačni incidenti eskaliraju i dovedu u pitanje njegovo održavanje) - poručio je Bogović.
I za kraj, jedna crtica s mjesta centralnog okupljanja, a koja na najbolji mogući način odražava suštinu jedne od poruka s marša 'NE mržnji'. Iz skupine od dvadesetak ljudi, nazovimo ih kontraprosvjednici, jednom od govornika dobacili su 'Jeben ti mater!', a odgovoreno im je: 'Pozdravlja te moja mater Marija od gore (pokazujući rukom na nebo). Nju su Talijani držali u logoru na Molatu, a posli rata nikad nije dala reć ni rič protiv tih istih Talijana'. Dakle, na mržnju je uzvraćeno ljubavlju u svoj punini Isusovih riječi: 'Volite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone'. - zaključio je.
