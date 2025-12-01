Splitskog antifašista rastužila je objava bivšeg gradonačelnika Splita: 'Budi čovjek, raspitaj se'

Bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara na društvenim je mrežama komentirao subotnje antifašističke prosvjede. Tom prilikom nazvao ih je 'gamadi jugoslavenskom'.

- Protuustavni i protuzakoniti ste, antife i ostale škovace! - napisao je.

Na te izjave stigao mu je i odgovor. Oglasio se Tomislav Bogović, potpredsjednik Udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Splita.

- Dragi moj Andro, rastužila me tvoja objava na fejsu u kojoj govoriš o antifama s dozom gađenja i mržnje jer je u pitanju gamad jugoslovenska? Škovace? - rekao je Bogović, prenosi Dalmatinski portal.

Istaknuo je kako na fotografijama koje je Opara objavio nema jugoslavenske zastave.

- Riječ je o zastavi Socijalističke Republike Hrvatske pa pretpostavljam da te ona asocirala na zazivanje bivše države, a u čijem sastavu je bila i tadašnja SR Hrvatska (ni ona druga nije zastava SFR Jugoslavije).

- Žalosti me da se upravo ovakvim objavama oživljava država koja je 7. 12. 1991. godine, od strane Badinterove komisije, proglašena mrtvom, a desnica je prigodno izvlači iz naftalina kako bi oživjela duhove prošlosti, sve u nedostatku argumenata za ekonomsku i političku sadašnjost.

- E pa, dragi moj Andro, pored ovih iznimki koje prozivaš postoje i antife koje ni na koji način ne zazivaju povratak Jugoslavije, koje nose službene hrvatske zastave i kojima su temeljne vrijednosti antifašizam i Domovinski rat. Jedna od takvih je i Udruga antifašista i antifašističkih boraca Grada Splita. Jesmo li onda i mi pod udarom tvoje protuzakonitosti i protuustavnosti?

Zadar: Prosvjedni marš protiv fašizma | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- To što sam deklarirani antifašist ne znači da sam Jugoslaven niti da sam komunista, jer to nisam. Vjerovao ili ne, dragi moj Andro, ja sam Hrvat koji je jučer na prosvjedu u Zadru ponosno nosio zastavu svoje domovine Republike Hrvatske i prosvjedovao ZA Hrvatsku koja se ne srami svog antifašističkog naslijeđa, ZA Hrvatsku u kojoj nema mjesta mržnji i diskriminaciji i ZA Hrvatsku u kojoj se sloboda govora koristi za dijalog, a ne za podjele.

- Na Dalmatinskom maršu ‘Ujedinjeni protiv fašizma‘ nije bilo simbola koji slave Jugoslaviju i komunizam, ali nam je svejedno nekoliko desetaka maskiranih ‘crnaca‘ pokušavalo zapriječiti put, a bilo je i povika na ulicama Zadra ‘bando komunistička‘, ‘crveni fašisti‘, ‘smeća jugoslavenska‘... (posebna zahvala policiji koja cijelim putem marša nije dozvolila da pojedinačni incidenti eskaliraju i dovedu u pitanje njegovo održavanje) - poručio je Bogović.

I za kraj, jedna crtica s mjesta centralnog okupljanja, a koja na najbolji mogući način odražava suštinu jedne od poruka s marša 'NE mržnji'. Iz skupine od dvadesetak ljudi, nazovimo ih kontraprosvjednici, jednom od govornika dobacili su 'Jeben ti mater!', a odgovoreno im je: 'Pozdravlja te moja mater Marija od gore (pokazujući rukom na nebo). Nju su Talijani držali u logoru na Molatu, a posli rata nikad nije dala reć ni rič protiv tih istih Talijana'. Dakle, na mržnju je uzvraćeno ljubavlju u svoj punini Isusovih riječi: 'Volite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone'. - zaključio je.