Spomenka i Manda dolaze na svaku ekshumaciju: 'Strah me je da ću umrijeti, a neću naći sina'

Na samo 70-100 centimetara dubine i oko 100 metara od glavne ceste između Osijeka i Vukovara ekshumirani su posmrtni ostaci dvije osobe. Nova je to grobnica iz Domovinskog rata otkrivena na području Bobote, sela koje naseljava isključivo srpsko stanovništvo i koje je bilo mjesto nestanka, zlostavljanja te ubijanja mnogih hrvatskih branitelja i civila.

Novu je grobnicu odmah nakon dojave došao vidjeti ministar Tomo Medved, ali i obitelji nestalih čiji su najmiliji mogli biti ubijeni i zakopani u tom dijelu. Među njima je i Spomenka Kušić iz Vinkovaca, čiji je 24-godišnji sin Mirabel nestao u Vukovaru kao branitelj.

- Ministar nas je pozvao da dođemo u Bobotu i pogledamo pronađene kosti jer se zna da je moj sin bio ranjen i zarobljen u Vukovaru, da je potom odveden u Trpinju s većim brojem Vukovaraca, gdje su ih u lokalnom domu zlostavljali i mučili, a potom su mojeg sina i još jednog branitelja odveli u smjeru Bobote. Sve ove godine vjerujemo da je ubijen i zakopan negdje na Bobotskom kanalu, jer su nam tako dojavili određeni ljudi, ali realno i ovo može biti mjesto na kojem su ga ubili i zakopali jer je ovo sam ulazak u Bobotu. Iako sam užasnuta činjenicom da u ovoj grobnici možda vidim kosti svojeg sina, ipak se svim srcem nadam da bih ga konačno mogla pronaći, dostojno pokopati, imati njegov grob pored svojega, jer sve sam starija i nemoćnija, a pronaći njega moja je posljednja želja. I sad sam jedva došla ovamo, suprug je otišao vidjeti tu iskopanu raku jer ja ne mogu toliko hodati po blatu. Nagledali smo se kostiju sve ove godine hodajući po ekshumacijama - kaže tužno Spomenka gledajući prema velikom iskopanom humku zemlje na čijem dnu su kosti.

Već pri prvom pogledu na njih doktor patolog konstatirao je da su iz vremena Domovinskog rata i da su osobe kojima su pripadali ti ostaci ubijene nasilnom smrću. Zakopani su prilično plitko s obzirom na to da se radi o zemljištu koje je sve ove godine obrađivano.

- Toliko smo puta prošli ovom cestom supruga i ja i nije nam palo na pamet da bi možda tu mogao biti naš sin. Tužno je kad se svim srcem nadaš da ćeš u toj rupi pronaći svoje mrtvo dijete - dodao je tužno Kušić. I ova je grobnica, kako je istaknuo ministar Medved, otkrivena uz pomoć Sigurnosno-obavještajne agencije, s kojom Ministarstvo branitelja neprestano surađuje u vezi s nestalima. Pretragu terena i iskapanje počeli su 6. prosinca prošle godine.

- Odmah smo utvrdili da se radi o primarnoj grobnici jer su posmrtni ostaci u njoj cjeloviti. Radi se o dvojici muškaraca čiju dob za sada ne možemo definirati dok ne prođe analiza, a dok ne obavimo DNK, ne znamo ni da li su bili civili ili branitelji. No prema dobivenim dojavama, njih dvojica su tu ubijeni tijekom jeseni 1991. godine i samo ubačeni u rovove koji su od ranije iskopani u tom zemljištu jer su u njima boravili pripadnici srpske teritorijalne obrane. Nakon što su ih tu ubacili, zakopali su ih. Na toj je lokaciji i prije bilo probnih iskapanja jer smo imali dojave da tu ima posmrtnih ostataka, no ona nisu dala rezultate sve dok se sad nije došlo do točne mikrolokacije. Ostaci su cjeloviti i vjerujem da ćemo brzo napraviti identifikaciju - rekao je tom prilikom ministar Medved, koji je porazgovarao i s obiteljima te im objasnio sve o novootkrivenoj grobnici i sve što zna o pronađenim ostacima. Istaknuo je kako je pregledano i raskopano i okolno područje ne bi li se otkrilo još ostataka, no osim dvije, nije pronađeno više ništa.

- Mi svaki put dođemo na mjesto ekshumacije jer svatko od nas se nada da su pronađeni ostaci njegovi. I svaki put smo radosni ako se i jedno pronađe, a ovdje će dvije obitelji konačno naći svoj mir, imati grob svog najmilijeg. Bili bismo još sretniji da se ovakve ekshumacije još češće događaju jer godine prolaze, mi smo sve stariji i bojimo se da ćemo umrijeti, a da ih nećemo pronaći. Tako se i ja bojim da ću i ja otići, a neću pronaći supruga, no nadam se stalno; ako nema nade, nama ne vrijedi ni živjeti - rekla je Manda Patko iz Vukovara te istaknula kako su obitelji iznimno zahvalne svima koji ulažu silne napore da se otkriju grobnice i pronađu nestali.

Vukovarci u međuvremenu iščekuju identifikaciju deset ljudi čiji su ostaci iskopani u lipnju i srpnju prošle godine na Petrovačkoj doli, golemom smetlištu na kojem već dvije i pol godine traju prekapanja terena i velikih količina smeća. Medved je rekao kako je odlučeno da će se ove godine prebaciti i pretražiti cijelo to brdo smeća jer postoje naznake da ono skriva veći broj posmrtnih ostataka ubijenih branitelja i civila. Problem predstavlja opasan otpad, koji treba pretresti, a među kojim je azbest.

- Intenzivno radimo na identifikaciji pronađenih ostataka iz Petrovačke dole, a istodobno provodimo probna iskapanja na drugim lokalitetima u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Sve to uspijevamo zahvaljujući institucionalnom pristupu svih službi koje rade na potrazi za nestalima i svakodnevno razmjenjuju potrebne podatke - kazao je Medved. Na svim ekshumacijama sudjeluju i predstavnici Državnog odvjetništva, koji svakom grobištu pristupaju kao mjestu zločina te istodobno obavljaju očevid, što znači da će se tragati i za počiniteljima ubojstava.